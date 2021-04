Forest Bathing: risveglia la tua meraviglia

In una delle foreste più belle dell'Appennino ligure, un'esperienza il cui scopo è quello di risvegliare il senso di meraviglia.

Il primo passo sarà quello di lasciare fluire via i pensieri e liberare la mente, così da poter aprirsi all'ascolto e sperimentare il significato di presenza consapevole.

E poi, sulle sponde del laghetto del Penna, le guide inviteranno i partecipanti a ricerca la bellezza dentro e fuori di loro attraverso diverse pratiche, utilizzando la natura come mentore.

Informazioni di servizio: ritrovo previsto ore 10.00 presso il parcheggio adiacente al Rifugio Casermette del Penna, per inizio esperienza ora 10.30. Fine dell'esperienza prevista intorno alle ore 17.30. Indossare abiti comodi e adeguati alla stagione. Si consigliano scarpe da trekking. Ricordarsi di portare una mantellina per la pioggia e il flask dell'acqua.



Per informazioni e prenotazioni:

Gianluigi & Lara

Telefono +39 347 330 2664

E-mail info@goandply.com

Telegram t.me/forestbathingliguria



In caso di annullamento o slittamento dell'evento per cause di forza maggiore e/o in caso di disdetta fino a 24h prima dell'inizio dell'esperienza, si riceverà un buono di importo pari alla quota di partecipazione già versata che si potrà utilizzare per partecipare ad una delle esperienze successive.

Si opera nel rispetto delle misure attualmente in vigore per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19. A tal proposito, gli organizzatori informano che accetteranno gruppi di massimo 12 persone, che sarà garantita la distanza minima di almeno 1 metro tra i partecipanti, che le pratiche proposte sono individuali e si svolgono all'aria aperta e che siamo provvisti di spray igienizzante per le mani. Si invitano altresì tutti i partecipanti a munirsi di mascherina e di non partecipare qualora avessero una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi, o manifestassero altri sintomi influenzali.