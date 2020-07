Forest bathing a Rezzoaglio per la notte delle stelle

Nella notte delle stelle un evento unico nel suo genere. Un'esperienza di profonda connessione con la Natura, sia di giorno che di notte.

I partecipanti potranno vivere il passaggio dalla luce al buio e riscoprire il contatto intuitivo con l'assoluto attraverso una pratica del Teatro delle Sorgenti di Grotowsky.

E poi, dalle ore 22.30 circa, insieme all'astrofilo Damiano Schiavo,sarà possibile ammirare le stelle, le lacrime di San Lorenzo, la luna, i pianeti, le costellazioni, le galassie e tanto altro.

E nel caso qualcuno volesse regalarsi ancora qualche ora di pace, armonia e benessere il giorno seguente, al mattino sarà possibile proseguire l'esperienza con altre pratiche di connessione con la Natura.

Dettagli

Praticabilità percorso: 5/5

Impegno fisico: 3/5

Forest Bathing: 5/5

Forest Coaching®: 0/5

Costi

La quota di partecipazione all'esperienza del 12 agosto è di € 45,00 IVA inclusa + € 15 per la cena a persona (totale € 60 a persona). Per chi fosse interessato, possibilità di pernottamento presso la Locanda delle Lame. Quota di partecipazione addizionale per l'intera mattinata del 13 agosto è di € 15,00. Per motivi logistici, si può effettuare il pagamento anticipato tramite bonifico bancario, oppure in contanti direttamente in loco, a fronte del quale sarà emessa regolare fattura. Cena ed eventuale pernottamento saranno saldati direttamente alla struttura.

Informazioni

Ritrovo previsto alle ore 15.00 presso il Museo del Bosco di Lago delle Lame, per inizio esperienza ore 15.30. Fine dell'esperienza prevista per le ore 23.45-00.00. Il giorno successivo, inizio attività alle ore 9.00 e conclusione alle ore 12.30. Indossare abiti comodi e adeguati alla stagione. Si consigliano scarpe da trekking, k-way e/o mantellina per la pioggia e flask dell'acqua.

Prenotazioni

Gianluigi & Lara

Telefono +39 347 330 2664 (anche via whatsapp)

E-mail g.puie@goandply.com

Facebook Forest Bathing Liguria

Prenotazione obbligatoria. Massimo 20 partecipanti. L'evento sarà confermato con un minimo di 5 persone. Termine ultimo per le prenotazioni venerdì 7 agosto