Forest bathing: respiro tra terra e cielo

Una nuova esperienza nel Parco dell'Antola, in Valtrebbia, nella meravigliosa cornice del Lago del Brugneto.

Immersi nella quiete della faggeta che si estende sulle sponde del lago, si potrà sperimentare la pratica del Forest Bathing in connessione con diversi elementi naturali: Acqua, Terra e Alberi.

Con la mente sgombra e i sensi aperti sarà possibile lasciarsi catturare dai suoni del bosco e sperimentare attraverso il proprio corpo la sensazione di essere un ponte tra Terra e Cielo, proprio come gli alberi.

Un pomeriggio denso di emozioni tutte da vivere, alla ricerca di pace, armonia e benessere.

Informazioni di servizio

Ritrovo previsto alle ore 13.30 nei pressi dell'inizio del sentiero, a poche centinaia di metri dalla diga, sulla strada carrozzabile che risale verso Santa Maria del Porto, per inizio esperienza ore 14.00. Indossare abiti comodi e adeguati alla stagione. Si consigliano scarpe da trekking. Ricordarsi di portare una mantellina per la pioggia e il flask dell'acqua.

Per info e prenotazioni

Gianluigi & Lara

Telefono +39 347 330 2664

E-mail info@goandply.com

Telegram t.me/forestbathingliguria

In caso di annullamento o slittamento dell'evento per cause di forza maggiore e/o in caso di disdetta fino a 24h prima dell'inizio dell'esperienza, si riceverà un buono di importo pari alla quota di partecipazione già versata che si potrà utilizzare per partecipare ad una delle esperienze successive.

Si opera nel rispetto delle misure attualmente in vigore per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19. A tal proposito, gli organizzatori informano che accetteranno gruppi di massimo 12 persone, che sarà garantita la distanza minima di almeno 1 metro tra i partecipanti, che le pratiche proposte sono individuali e si svolgono all'aria aperta e che siamo provvisti di spray igienizzante per le mani. Si invitano altresì tutti i partecipanti a munirsi di mascherina e di non partecipare qualora avessero una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi, o manifestassero altri sintomi influenzali.