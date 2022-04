Forest Bathing: il respiro degli alberi

Un appuntamento col Forest Bathing dedicato alla connessione con gli Alberi, un archetipo da sempre presente nella storia dell’essere umano, che nelle diverse epoche e culture ha assunto significati diversi.

Il laboratorio esperienziale si svolgerà nei boschi che circondano il Lago delle Lame, dove i partecipanti saranno invitati a sperimentare in prima persona il legame tra sé e gli alberi.

A tale scopo, i partecipanti saranno condotti nel corso di un’esperienza che permetterà loro di stabilire gradualmente una relazione con gli abeti e faggi che popolano la Foresta delle Lame, fino al momento clou in cui saranno invitati ad entrare fisicamente in contatto con gli Alberi, in un vero e proprio scambio in cui ci sarà spazio per soddisfare le esigenze di entrambi.

Sarà un pomeriggio intenso, ricco di sensazioni ed emozioni tutta da vivere. Ma allo stesso tempo, sarà anche la giusta occasione per prendersi una pausa e dedicarsi al proprio benessere fisico e mentale, in una stagione in cui la presenza di terpeni (fitoncidi) nell’aria sarà ai suoi massimi livelli per via delle alte temperature.

Numero minimo 2 partecipanti e massimo 12. Chiusura prenotazioni sabato 9 luglio 2022 ore 18.

Ritrovo previsto alle ore 14 presso il Lago delle Lame, Museo del Bosco, per inizio esperienza ore 14.30 circa. Conclusione ore 18.30 circa.