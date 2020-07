Si rinnova l'appuntamento con la pratica del Forest Bathing a Pratomollo, in una giornata all'insegna di ricerca del piacere, lentezza, ascolto, presenza consapevole e apertura dei sensi, per ritrovare un profondo senso di connessione con la Natura.

In questa particolare occasione, l'attenzione sarà rivolta soprattutto al corpo, che sarà utilizzato come vero e proprio strumento per favorire la connessione e generare benessere.

Nello specifico, si potranno sperimentare alcune pratiche di danza sensibile a contatto con la Terra, per riscoprire ancora una volta il collegamento indissolubile tra esseri umani e ambiente.

Dettagli

Praticabilità percorso: 5/5

Impegno fisico: 2/5

Forest Bathing: 5/5

Forest Coaching®: 0/5

Costi

La quota di partecipazione è di € 50,00 IVA inclusa per persona. Per motivi logistici, si può effettuare il pagamento anticipato tramite bonifico bancario, oppure in contanti direttamente in loco, a fronte del quale sarà emessa regolare fattura.

Informazioni

Ritrovo previsto alle ore 9.30 presso il Rifugio Pratomollo - Monte Aiona, per inizio esperienza ore 10.00. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti, oppure presso il rifugio solo su prenotazione. Portare una penna e un blocco per gli appunti. Indossare abiti comodi e adeguati alla stagione. Si consigliano scarpe da trekking, k-way e/o mantellina per la pioggia e flask dell'acqua.

Prenotazioni

Gianluigi & Lara

Telefono +39 347 330 2664 (anche via whatsapp)

E-mail g.puie@goandply.com

Facebook Forest Bathing Liguria

Prenotazione obbligatoria: massimo 12 partecipanti

NB: è garantito il rispetto delle misure attualmente in vigore per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19. A tal proposito, saranno accettati gruppi di massimo 12 persone, sarà garantita la distanza minima di almeno 1 metro tra i partecipanti, che sono invitati a munirsi di mascherina e a non partecipare qualora avessero una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi, o manifestassero altri sintomi influenzali.