Forest Bathing al Parco di Portofino: il risveglio dei sensi

Il primo giorno di primavera, quando tutto torna a sbocciare, sarà possibile vivere un'esperienza di Forest Bathing al Parco di Portofino, un posto carico di energia, dove in passato hanno trovato rifugio monaci, chierici, eremiti e pellegrini in cerca di un luogo che gli permettesse di dedicarsi alla propria evoluzione spirituale.

Immersi in uno scenario mozzafiato, i partecipanti saranno condotti in un viaggio fuori dal tempo, in totale connessione con la Natura. Saranno invitati a spalancare i sensi e vivere pienamente il momento presente. E potranno condividere con gli altri il rituale della cerimonia del tè.

Per saperne di più sugli organizzatori e sulle attività che svolgono si può dare un'occhiata alla loro presentazione: https://www.canva.com/design/DAD1txjrPaI/MxCjsOa_ua-Bsrpx1COcOQ/view?utm_content=DAD1txjrPaI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Dettagli percorso

Praticabilità percorso: 5/5

Impegno fisico: 2/5

Forest Bathing: 4/5

Forest Coaching®: 1/5

Informazioni di servizio

Ritrovo previsto alle ore 13.30 nei pressi dell'ingresso del Parco di Portofino Vetta, per inizio esperienza ora 14.00.

Indossare abiti comodi e adeguati alla stagione. Si consigliano scarpe da trekking. Ricordarsi di portare una mantellina per la pioggia e il flask dell'acqua.

In caso di annullamento o slittamento dell'evento per cause di forza maggiore e/o in caso di disdetta da parte tua fino a 24h prima dell'inizio dell'esperienza, riceverai un buono di importo pari alla quota di partecipazione già versata che potrai utilizzare per partecipare ad una delle esperienze successive.

Per info e prenotazioni

Gianluigi & Lara

Telefono +39 347 330 2664 (anche su Telegram, no Whatsapp)

E-mail info@goandply.com