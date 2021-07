Forest Bathing: la notte delle stelle

Chiusura prenotazioni domenica 8 agosto 2021. Prenotando entro il 1 agosto si avrà uno sconto di 50 euro sulla quota di partecipazione.

Nella notte delle stelle un evento unico nel suo genere, grazie al quale sarà possibile sperimentare la pratica del Forest Bathing e allo stesso tempo dedicarsi all'osservazione della volta celeste insieme all'Associazione Astrofili Arcturus di Chiavari.

Sabato pomeriggio e domenica mattina, i partecipanti saranno condotti alla ricerca di un profondo senso di connessione con la Natura e in particolare con alcuni elementi naturali, come gli alberi e l'antichissima Pietra Borghese. Si avrà l'opportunità di dedicarsi alla propria percezione sensoriale e ritrovare un senso di pace, armonia e senso di unità.

Nella notte di sabato, invece, Lorenzo Cabona (astrofisico) e Paolo Mussi (astrofilo) accompagneranno il gruppo alla scoperta di stelle cadenti, costellazioni, galassie, oggetti del cielo profondo, Saturno e Giove, che potranno essere ammirate anche attraverso un telescopio professionale.

Un weekend che potrà regalare ai partecipanti emozioni e sensazioni tutte da vivere.

DETTAGLI PERCORSO

Praticabilità percorso: 5/5

Impegno fisico: 2/5

Forest Bathing: 4/5

Forest Coaching®: 1/5

INFORMAZIONI DI SERVIZIO

Ritrovo previsto alle ore 14.30 presso il Rifugio Pratomollo Monte Aiona per accreditamento e check-in. Indossare abiti comodi e adeguati alla stagione. Si consigliano scarpe da trekking. Ricordarsi di portare una mantellina per la pioggia e il flask dell'acqua.

La quota di partecipazione include pernottamento e prima colazione presso il Rifugio Pratomollo Monte Aiona. La cena potrà essere consumata con menù alla carta presso il Rifugio.

Il pagamento è sempre anticipato e può essere effettuato tramite bonifico bancario o versamento su carta Postepay. Alla ricezione del pagamento, sarà invitata regolare fattura.

Previsto un numero minimo di almeno 5 partecipanti.

In caso di annullamento o slittamento dell'evento per cause di forza maggiore e/o in caso di disdetta da parte tua entro domenica 8 agosto 2021 è previsto il rimborso totale della quota di partecipazione già versata.

PER INFO & PRENOTAZIONI

Gianluigi & Lara

Telefono +39 347 330 2664

E-mail info@goandply.com

Whatsapp +39 339 723 5209

Telegram t.me/forestbathingliguria

Prenotazione obbligatoria

POLICY COVID

Il team di Forest Bathing Liguria e le strutture a cui si rivolge operano nel rispetto delle misure attualmente in vigore per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19. A tal proposito, si informano i partecipanti che saranno accettati gruppi di massimo 15 persone, che sarà garantita la distanza minima di almeno 1 metro tra i partecipanti e che le pratiche proposte sono individuali e si svolgono all'aria aperta. Tutti i partecipanti sono altresì invitati a munirsi di mascherina e di non partecipare qualora avessero una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi, o manifestassero altri sintomi influenzali.