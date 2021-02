Forest bathing d'inverno al Lago di Giacopiane

Ogni stagione è magica e porta con sé un messaggio diverso, allora perché non vivere un'esperienza di connessione con la natura anche in inverno?

E questo è esattamente ciò che sarà possibile sperimentare sabato 6 marzo, con il primo appuntamento della stagione dedicato al Forest Bathing in Liguria.

Teatro dell'esperienza sarà il Lago di Giacopiane, un luogo capace di regalare emozioni uniche.

In un viaggio attraverso ascolto, presenza e ricerca del piacere i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire un nuovo modo di vivere e percepire la Natura. Guidati dai Forest Coach che condurranno l'esperienza, si potranno esplorare nuovi modi di entrare in simbiosi con tutto ciò che ci circonda.

Un pomeriggio di relax e piacere, alla ricerca di benessere fisico e mentale.

Per saperne di più sugli organizzatori e sulle attività che svolgono si può dare un'occhiata alla loro presentazione.

Dettagli percorso

Praticabilità percorso: 5/5

Impegno fisico: 1/5

Forest Bathing: 4/5

Forest Coaching®: 1/5

Informazioni di servizio

Ritrovo previsto alle ore 14.00 nei pressi dell'accesso pedonale alla diga, per inizio esperienza ora 14.30. Per raggiungere il Lago di Giacopiane con veicoli a motore è necessario munirsi del permesso di transito, acquistabile presso tutti i bar di Borzonasca al costo di € 5,00 (se venite in 2 con lo stesso mezzo, il pass lo rimborsiamo noi). Indossare abiti comodi e adeguati alla stagione (siamo in inverno e quindi è bene coprirsi!). Si consigliano scarpe da trekking. Ricordarsi di portare una mantellina per la pioggia e il flask dell'acqua.

In caso di annullamento o slittamento dell'evento per cause di forza maggiore e/o in caso di disdetta da parte tua fino a 24h prima dell'inizio dell'esperienza, riceverai un buono di importo pari alla quota di partecipazione già versata che potrai utilizzare per partecipare ad una delle esperienze successive.

Info e prenotazioni

Gianluigi & Lara

Telefono +39 347 330 2664 (anche su Telegram)

E-mail info@goandply.com