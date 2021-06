Forest Bathing: l'albero della vita, tre incontri in natura per le mamme in dolce attesa

Un ciclo di incontro dedicato alle mamme in dolce attese, in un periodo della loro vita in cui sono particolarmente ricettive e sensibili, per consentire loro di acquisire nuova consapevolezza e affrontare al meglio questo momento di grande cambiamento.

Durante il percorso le partecipanti saranno invitate ad aprirsi all’ascolto di se, degli altri e dell'ambiente che le circonda. Potranno sperimentare un profondo stato di presenza consapevole e avranno l'opportunità di stabilire una profonda connessione con il/la proprio/a bimbo/a.

L’archetipo dell'Albero sarà alla base di questo ciclo di incontri, ognuno dei quali avrà uno specifico tema di fondo.

MERCOLEDì 7 LUGLIO 9.15-12.30

Si inizierà dalle radici, simbolo di radicamento e connessione con la Terra.

MERCOLEDì 14 LUGLIO 9.15-12.30

Si passerà al tronco, che porterà il focus su respiro ed emozioni.

MERCOLEDì 21 LUGLIO 9.15-12.30

Infine, si concluderà con la chioma, che rappresenta la tua relazione con l’ambiente esterno.

Sarà anche un momento in cui le partecipanti potranno condividere via via le proprie sensazioni ed emozioni.

Possibilità di scegliere se partecipare a solo uno o due incontri al prezzo di Euro 30,00/persona cadauno, oppure all'intero ciclo di incontri, al prezzo di Euro 75,00/persona.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

