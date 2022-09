Forest Bathing: immersione nella natura ai piedi del Monte Ramaceto

Domenica 25 settembre sarà possibile tuffarsi in una nuova esperienza di connessione con la Natura nel palcoscenico naturale di Ventarola, comune di Rezzoaglio. Ai piedi del Monte Ramaceto, i partecipanti saranno guidati in una giornata all’insegna di presenza e ascolto. Saranno invitati a rallentare ed entrare in un tempo sospeso, in cui espandere la propria percezione sensoriale ed esplorare la Natura che li circonda.

Nel corso della mattinata sarà possibile distogliere l'attenzione dal proprio flusso di pensieri, dando spazio al proprio sentire e alla propria creatività. E poi, nel pomeriggio, i partecipanti saranno condotti all’interno della faggeta, dove potranno entrare in relazione con l’acqua, gli alberi e la Terra, in un bosco che ha conservato la sua anima selvatica.

Un’esperienza guidata in cui potrà sembrare di vivere in un sogno, durante il quale la percezione stessa delle realtà potrà essere diversa dal solito.

Per maggiori informazioni sui luoghi che ospiteranno questo evento: https://youtu.be/scNAEtWo6vw.