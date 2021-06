Forest Bathing e yoga per un weekend nella Foresta delle Lame

Nella Foresta della Lame, un luogo incantato e carico di energia, un weekend in cui si potrà sperimentare la pratica del Forest Bathing, assaporare la magia di entrare in profonda connessione con la Natura e a cimentarsi nell'arte dello Yoga. Tutto in un unico evento.

Un'esperienza rigenerante per mente, corpo e spirito, durante la quale di potranno ricercare pace, armonia, relax e benessere.

Nella giornata di sabato i partecipanti si potranno dedicare ad ascolto, presenza e percezione sensoriale, prima di vivere il passaggio dalla luce al buio.

La mattina della domenica, invece, sarà dedicata allo Yoga, mentre il pomeriggio si tornerà nel bosco per una nuova immersione nella Foresta della Lame

Un weekend in cui dedicarsi a se stessi e al proprio senso di connessione, in totale sintonia con la Natura.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...