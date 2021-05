Forest bathing: connessione con la terra

Tra mare e monti, a oltre 1.500 mt di altezza, ma a soli 45 minuti di auto dal casello dell'autostrada di Lavagna, ci sarà l'opportunità di uscire dal caos cittadino e immergersi in un'esperienza guidata in Natura, che potrà infondere nuova energia, vigore e benessere.

Una giornata fuori dall'ordinario, in cui i partecipanti saranno condotti ad aprire completamente i sensi e invitati a lasciarsi guidare dal proprio sentire, alla ricerca di un profondo stato di connessione con la Natura.

E nel pomeriggio, il focus sarà incentrato sul legame ancestrale con la Terra.

Informazioni di servizio

Ritrovo previsto ore 9.30 presso il Rifugio Pratomollo - Monte Aiona, per inizio esperienza ora 10.00. Fine dell'esperienza prevista intorno alle ore 17.30.

Il pagamento è sempre anticipato e può essere effettuato tramite bonifico bancario o versamento su carta Postepay. Alla ricezione del pagamento, riceverai regolare fattura.

In caso di annullamento o slittamento dell'evento per cause di forza maggiore e/o in caso di disdetta fino a 24h prima dell'inizio dell'esperienza, si riceverà un buono di importo pari alla quota di partecipazione già versata che si potrà utilizzare per partecipare ad una delle esperienze successive.

Prenotazione obbligatoria: contatti

Gianluigi & Lara

Telefono +39 347 330 2664

E-mail info@goandply.com

Telegram t.me/forestbathingliguria

Si opera nel rispetto delle misure attualmente in vigore per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19. A tal proposito si informa che saranno accettati gruppi di massimo 12 persone, sarà garantita la distanza minima di almeno 1 metro tra i partecipanti, le pratiche proposte sono individuali e si svolgono all'aria aperta e che le guide sono provviste di spray igienizzante per le mani. Tutti i partecipanti sono comunque invitati a munirsi di mascherina e di non partecipare qualora avessero una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi, o manifestassero altri sintomi influenzali.