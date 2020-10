Forest bathing: connessione d'autunno

Ultimo appuntamento della stagione con il Forest Bathing nel Parco dell'Aveto, al Lago di Giacopiane, dove sarà possibile vivere un'esperienza incentrata su ascolto, presenza e connessione.

Si potranno assaporare i benefici fisici e mentali che questa pratica è in grado di generare e si potrà sperimentare un nuovo modo di entrare in contatto con la Natura.

DETTAGLI PERCORSO

Praticabilità percorso: 5/5

Impegno fisico: 1/5

Forest Bathing: 4/5

Forest Coaching®: 1/5

INFORMAZIONI DI SERVIZIO

Ritrovo previsto alle ore 14.00 nei pressi dell'accesso pedonale alla diga, per inizio esperienza ora 14.15. Per raggiungere il Lago di Giacopiane con veicoli a motore è necessario munirsi del permesso di transito, acquistabile presso tutti i bar di Borzonasca al costo di € 5,00.

PER INFO & PRENOTAZIONI

Telefono: +39 347 330 2664 (anche via whatsapp)

E-mail: g.puie@goandply.com

Facebook: Forest Bathing Liguria



Prenotazione obbligatoria.

NB: sono rispettare le misure attualmente in vigore per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19. A tal proposito, saranno accettati gruppi di massimo 12 persone e sarà garantita la distanza minima di almeno 1 metro tra i partecipanti. Tutti i partecipanti sono tenuti a munirsi di mascherina e non partecipare qualora avessero una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi, o manifestassero altri sintomi influenzali.