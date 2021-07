Forest bathing: benessere in natura

Un pomeriggio di puro benessere fisico e mentale, dove il principale obiettivo sarà non avere obiettivi.

Secondo i principi classici della pratica del Forest Bathing, i partecipanti saranno condotti in un'esperienza all'insegna di presenza consapevole (mindfulness), ascolto e percezione sensoriale.

Si alterneranno momenti di camminata meditativa, con altri in cui sarà possibile sperimentare diverse pratiche e attività di connessione con la natura.

Un'occasione per svuotare la propria mente, vivere il momento presente ed entrare in armonia con se stessi e l'ambiente naturale.

DETTAGLI PERCORSO

Praticabilità percorso: 5/5

Impegno fisico: 2/5

Forest Bathing: 5/5

Forest Coaching®: 1/5

INFORMAZIONI DI SERVIZIO

Ritrovo previsto alle ore 14.00 a Rocca d'Aveto nei pressi degli impianti di risalita, per inizio esperienza ora 14.30.

Indossare abiti comodi e adeguati alla stagione. Si consigliano scarpe da trekking. Ricordarsi di portare una mantellina per la pioggia e il flask dell'acqua.

Il pagamento è sempre anticipato e può essere effettuato tramite bonifico bancario o versamento su carta Postepay. Alla ricezione del pagamento, sarà emessa regolare fattura.

In caso di annullamento o slittamento dell'evento per cause di forza maggiore e/o in caso di disdetta fino a 24 ore prima dell'inizio dell'esperienza, sarà rilasciato un buono di importo pari alla quota di partecipazione già versata che potrà essere utilizzato per partecipare ad una delle esperienze successive.

PER INFO & PRENOTAZIONI

Gianluigi & Lara

Telefono +39 347 330 2664

E-mail info@goandply.com

Whatsapp +39 339 723 5209

Telegram t.me/forestbathingliguria

Prenotazione obbligatoria

POLICY COVID

Il team di Forest Bathing Liguria opera nel rispetto delle misure attualmente in vigore per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19. A tal proposito, si informa che saranno accettati gruppi di massimo 12 persone, che sarà garantita la distanza minima di almeno 1 metro tra i partecipanti e che le pratiche proposte sono individuali e si svolgono all'aria aperta. Tutti i partecipanti sono altresì invitati a non partecipare qualora avessero una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi, o manifestassero altri sintomi influenzali.