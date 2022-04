Forest bathing: l’albero che fiorisce

La Foresta delle Lame si estende sulle sponde del Lago delle Lame, uno dei pochi laghi glaciali presenti sull’Appennino Ligure, formatosi all’incirca 20mila anni fa. Un luogo antico, capace di emanare un’energia che non si può descrivere a parole, ma si può avvertire chiaramente aprendosi all’ascolto di sé e della Natura. Un bosco magico, incantato, in cui immergersi nell’atmosfera della foresta attraverso i sensi diventa qualcosa di davvero speciale.

E proprio per questo gli organizzatori dicono di aver scelto la Foresta delle Lame come teatro naturale per ospitare un laboratorio di due giorni, in cui sarà possibile dedicarsi al proprio benessere fisico, mentale e spirituale.

Un weekend nel corso del quale i partecipanti saranno accompagnati in un vero e proprio viaggio, il cui scopo sarà infondere nuova consapevolezza di sé e del proprio sentire, unitamente a una sensazione di armonia, gioia e leggerezza.

Questo viaggio inizierà il sabato insieme alle antiche Pietre dell’Anfiteatro Morenico, che sapranno risvegliare nei partecipanti qualcosa di inaspettato. Poi, i partecipanti saranno guidati a spalancare i sensi e invitati ad esplorare il bosco, alla ricerca della propria stanza ideale, un luogo in cui rispecchiarsi e sentirsi al sicuro tra abeti e faggi che popolano la Foresta delle Lame. La sera sarà possibile vivere il passaggio dalla luce al buio nel bosco, un momento straordinario, sempre ricco di sorprese. E poi, ci sarà un momento di condivisione intorno al fuoco.

Domenica, invece, i partecipanti saranno guidati in una serie di attività in cui potranno farsi ispirare dalla Natura per lasciare andare ciò che in qualche modo li appesantisce e contestualmente potranno mettere bene a fuoco ciò che sono veramente e cosa è davvero importante per loro.

Pernottamento e prima colazione non sono inclusi nella quota di partecipazione. Possibilità di prenotare il pernottamento presso hotel Locanda della Lame al prezzo di € 49/persona in formula B&B, oppure nell’area campeggio al prezzo di € 5,00/persona (tenda a cura dei partecipanti), più addizionali € 5,00/persona per chi volesse usufruire del servizio colazione presso hotel Locanda delle Lame. Pranzi e cene NON sono inclusi nella quota di partecipazione e potranno essere consumati al sacco, oppure con menù alla carta presso hotel Locanda delle Lame.