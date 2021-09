"Footgolf & Golf against Covid-19" al club Sant'Anna di Lerca (Cogoleto)

Si svolgerà sabato 2 ottobre a partire dalle 16 al Golf Club Genova Sant’Anna di Lerca, frazione di Cogoleto, l’iniziativa Footgolf & Golf against Covid-19, un evento che ha come tema lo sport e la beneficienza.

Nato come una risposta ed un tributo al lavoro svolto nei mesi scorsi dal personale medico che è stato in prima linea contro il COVID-19, questa iniziativa si tramuta oggi in una raccolta fondi a favore di Genova Lions For Children e “La Casa di Giulia”.

Sabato prossimo medici, personalità ed ex glorie del calcio si sfideranno a golf e footgolf in due differenti percorsi a 9 buche. Molte le adesioni, oltre sessanta, tra cui spiccano in particolare numerosi medici, tra cui i nomi del prof. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Infettivologia del Policlinico San Martino di Genova e del prof. Giancarlo Icardi, direttore del Dipartimento Igiene e Medicina Preventiva del Policlinico San Martino di Genova. Insieme a personaggi dello spettacolo come Luca Gualtieri di Striscia la Notizia e Luigi Gualco, Iuri Tamburini, David Balleri e Alberto Corradi che daranno vita ad una divertente competizione.

“Regione Liguria è sempre in prima linea quando si parla di beneficenza, lotta alla pandemia e attenzione al mondo medico, se poi questo coinvolge il mondo dello sport diventa davvero semplice patrocinare eventi come questo – commenta l’assessore regionale allo sport Simona Ferro – Il footgolf è uno sport che sta prendendo ‘piede’ ed ha molti inaspettati estimatori anche nel mondo femminile e consente di coinvolgere, come in questo caso, persone di diversi ambiti che hanno dimestichezza con altre discipline sportive e quindi ringrazio tutti, partendo dal Comune di Cogoleto che ha patrocinato insieme a Regione Liguria la manifestazione, gli organizzatori, la lega nazionale di footgolf, gli sponsor per aver organizzato questa bella giornata di sport e beneficenza”.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...