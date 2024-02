Incontro con la Fondazione Tuono Pettinato in occasione della mostra “Il Risorgimento a Fumetti”

Prezzo non disponibile

Sabato 17 febbraio alle ore 18, presso la Genoa Comics Academy in Via Luccoli 26/2 a Genova, in occasione della mostra “Il Risorgimento a Fumetti” presso il Museo del Risorgimento Mazziniano di Genova, si inaugurano gli incontri intorno alla mostra con la Fondazione Tuono Pettinato insieme a Lia Remorini e Guido Siliotto.

Tuono Pettinato è stato uno dei più grandi, ironici, profondi, strutturati e amati fumettisti italiani. Amante delle produzioni indipendenti diventa una figura di riferimento con “I Super Amici” e le sue prime pubblicazioni vedono la luce proprio grazie a una casa editrice di Genova, la GRRRzetic. Approda presto a case editrici come la Rizzoli per cui pubblica, tra gli altri, il fumetto sulla vita di “Garibaldi”.