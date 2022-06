Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, il programma dell'estate 2022

L’estate 2022 di Fondazione Luzzati Teatro della Tosse si apre a Genova, forti dell’eccellente risposta di pubblico, dove sarà in scena per tre settimane dal 5 al 24 luglio nel parco Storico Villa Duchessa di Galliera a Voltri “Shakespeare by Night – uno spettacolo nel bosco”, il nuovo spettacolo a stazioni di Emanuele Conte che torna a dirigere la compagnia del Teatro della Tosse in un percorso notturno completamente nuovo, un omaggio teatrale a Shakespeare e alla straordinaria attualità dei suoi personaggi.

Dal 5 al 15 agosto riprende inoltre, dopo due lunghi anni di assenza, la collaborazione ultratrentennale con il Comune di Apricale dove il Teatro della Tosse tornerà in scena nell’ambito della rassegna E le stelle stanno a guardare con “Un Flauto Magico”, lo spettacolo omaggio ad Emanuele Luzzati (cittadino onorario del borgo imperiese) realizzato lo scorso anno in occasione del centenario della sua nascita.

Dopo la programmazione nelle quattro sale cittadine, il Teatro prosegue con una attività estiva intensa, con una nuova produzione in prima nazionale al Festival AstiTeatro e con diverse piazze di tournee’ per altri spettacoli di produzione, anche di teatro ragazzi. L'ottica resta sempre quella di consolidare ulteriormente la tradizione artistica e la visione culturale che fa del teatro uno strumento di coesione sociale, di rigenerazione degli spazi, specialmente quelli periferici, di aumento dell’attrattività turistica, di miglioramento delle condizioni di “salute”, dei territori come delle persone.

Per quanto riguarda le nuove produzioni, il 24 giugno la prima nazionale al Festival Astiteatro de i “Treni della Felicità – questo storia nei libri di storia non c’è”, ideazione e regia di Laura Sicignano, testo di Laura Sicignano e Alessandra Vannucci, un nuovo spettacolo che si centra sulla vicenda, dell’immediato secondo dopoguerra italiano, dell’organizzazione dei convogli che trasferirono in alta Italia circa 70mila bambini in condizioni miserabili, provenienti da località di tutto il Paese stremate dal conflitto. Lo spettacolo sarà poi in tournee e programmato in stagione a Genova nei primi mesi del 2023.

Diverse le date in programma anche per gli spettacoli della compagnia Berardi Casolari, soprattutto al sud d’Italia e un paio di appuntamenti con “Le donne baciano meglio”, lo spettacolo di Barbara Moselli,che continua il suo percorso dopo la vittoria al Nolo Fringe Festival dello scorso anno.

L’estate coinvolgerà anche alcune produzioni di teatro ragazzi, il settore forse più ferito da questo lungo periodo di difficoltà, su cui abbiamo continuato ad investire con “Vita da Burattini” con la regia di Andrea Collavino, “Astolfo sulla luna”, fiaba poetica di Emanuele Conte dall’Orlando furioso e i burattini de “La favola del Flauto Magico”, ormai un classico che continua ad appassionare.

Da segnalare infine altri due progetti:

- il ciclo R-esistenze, letture in piazza con i nostri gruppi di lettori, tra letteratura, analisi storica e parola a raccontare l’Italia della Resistenza attraverso le pagine di grandi autori (prossimo appuntamento 24 giugno a Voltri);

- il progetto Antroposcene, un percorso virtuale ed innovativo, che celebra il rapporto tra uomo e natura attraverso sentieri narranti, visite esperienziali, realtà digitali immersive e rappresentazioni artistico-teatrali, alla scoperta del paesaggio culturale di tre borghi dell‘entroterra imperiese: Dolceacqua, Soldano e San Biagio della Cima. Il percorso darà vita in settembre ad un nuovo museo etno-antropologico a cielo aperto nato dalla sinergia tra i tre Comuni del Ponente grazie al bando "In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori".

La programmazione dell’estate 2022 è realizzata con il sostegno di MIC Ministero della Cultura, Fondazione Compagnia di San Paolo, Regione Liguria e Comune di Genova