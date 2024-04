La Fondazione Demetrio Canevari: un bilancio a quattrocento anni di distanza

La Fondazione Canevari nasce nel 1625 dal testamento di Demetrio Canevari; contiene 160 articoli con le indicazioni delle sue ultime volontà. In particolare, per quanto concerne i libri, questi sono andati agli eredi “perché - come testualmente riportato - studino e si comportino da cittadini onorati di Genova”. Successivamente la cura della “libraria” è stata affidata ai Padri Gesuiti, poi ai Padri Somaschi e, infine, alla città di Genova. Per tale motivo attualmente la Biblioteca Canevari è conservata presso la Civica Biblioteca Berio.

Pietro Lazagna, nato e formato a Genova, è ordinario di filosofia e storia nei licei. Si è occupato soprattutto di dialogo interculturale e di formazione degli adulti, ricoprendo anche incarichi istituzionali. Da diversi anni cura il settore della cultura per la Fondazione Demetrio Canevari.