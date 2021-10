Focaccia col formaggio: 6 serate dedicate alla prelibatezza di Recco da Eataly

Venerdì 15 ottobre arriva "La focaccia con il formaggio" in collaborazione con il Consorzio di Recco, il primo di una serie di appuntamenti che si terranno al ristorante Pizza&Cucina di Eataly Genova per tutto il periodo invernale.

La focaccia con il formaggio ha una storia antica che si perde nei tempi. Si narra che questo prodotto esistesse già all’epoca della terza crociata. Cibo celebrativo, offerto durante le festività dedicate ai defunti, venne ripreso e proposto quotidianamente dalla fine dell’Ottocento. Oggi è uno dei simboli della tradizione recchellina, ma anche una delle bandiere gastronomiche della Liguria.

Grazie alle azioni del "Consorzio della Focaccia di Recco col Formaggio" atte a valorizzare il rispetto dei produttori locali, l’identità del prodotto e la territorialità della Focaccia di Recco col formaggio, è stato riconosciuto il marchio europeo IGP (Indicazione Geografica Protetta) nell’ambito del territorio di produzione.

La Focaccia di Recco col formaggio IGP può essere prodotta e assaporata solo nella sua zona di origine tra Recco, Camogli, Sori e Avegno nei ristoranti, panifici, gastronomie e focaccerie consorziate.

Ogni mese, a partire dal 15 ottobre, un’azienda aderente al Consorzio (ristorante, asporto o forno) delizierà i clienti di Eataly Genova con la sua ricetta della Focaccia col formaggio in un percorso enogastronomico tra le vie e le piazze di quei paesi che dai tempi lontani la producono, proponendo anche versioni gourmet, per far scoprire come una ricetta così tradizionale possa anche felicemente declinarsi in tante gustose varianti.

Le prime tappe:

venerdì 15 ottobre ospite Panificio Pasticceria "Tossini", Recco

venerdì 19 novembre ospite Ristorante "Da o Vittorio", Recco

venerdì 10 dicembre ospite Ristorante "La Manuelina", Recco

venerdì 21 gennaio ospite Ristorante "Vitturin 1860", Recco

venerdì 25 febbraio ospite Ristorante "Da Lino", Recco

venerdì 11 marzo ospite “Focacceria Revello”, Camogli

Le serate si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di sicurezza.

Tutti gli aggiornamenti sulle pagine di Facebook e di Instagram di Eataly Genova.

Per ulteriori info e prenotazioni telefonare al 342 3924638.

