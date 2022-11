Live Club alla focacceria gourmet Ravatti: gli eventi di dicembre

La musica dal vivo a Genova anche a dicembre ha la sua nuova casa. Dopo un periodo sperimentale a ottobre e novembre, anche per il mese di dicembre il calendario musicale del Ravatti di Via 12 ottobre 182/R a Genova si conferma ricco di appuntamenti da non perdere per gli amanti della musica dal vivo e non solo.

Dopo aver ascoltato gli Yardarosa, gli Aku Trio di Alessandro Conti, I Gigirizzi, Max Vigilante Trio, Bobby Soul & Le Ragazze Alpha, Ivan Wildboy Trio, i Dulce de Leche arrivano adesso altre realtà per lo più genovesi.

Ecco il calendario di dicembre:

Venerdì 2 dicembre - M.A.P. (Pop Soul - Rhythm & Blues - Rockabilly)

Sabato 3 dicembre - Turla Boys vs BelliaBros (Pop/Rock/Blues)

Mercoledì 7 dicembre - Love90 (Lolita Band + Dj Valenza & Biagini in vinile) party anni ‘90

Venerdì 9 dicembre - Les trois tetons (Bluesadelic rock'n'roll)

Sabato 10 dicembre - Mia Knem & Luca Borriello (Cover pop/soul)

Venerdì 16 dicembre - Blue Cluster (Blues & Funk)

Sabato 17 dicembre - Lolita (New Wave Glam Post Punk)

Venerdì 23 dicembre - Take B (Acoustic Duo)

Venerdì 30 dicembre - The Fishbones (Rockabilly/Rock n' Roll)

I concerti vanno in scena dopo cena, intorno alle 21:45, il palco è piccolo ma le band più numerose hanno saputo sacrificarsi e il prodotto musicale, come quello food e beverage, è al top. Qualche posto in piedi nella Galleria Errico Martino, un dehor sotto il portico quindi al riparo con una rivalutazione della galleria stessa, 40 posti interni al piano alto del locale, completamente rivisitato. Pizza, focacce, farinate, slerfe con soli prodotti locali fino a mezzanotte, gintoneria e wine & cocktail bar dalle 22:00.

Gli eventi e le varie info sulle band sono pubblicati sulla pagina Facebook facebook.com/ravattigenova

Per informazioni Max Giannini 334 195 1996