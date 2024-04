FlorArte Arenzano: piante, fiori, arte, laboratori e degustazioni nel Parco di Villa Negrotto Cambiaso

Prezzo non disponibile

Si accendono i riflettori su “FlorArte Arenzano”, l’evento che fa rivivere l’arte e la natura nel Parco storico di Villa Negrotto Cambiaso. Dopo il successo della scorsa edizione, FlorArte Arenzano dura un giorno in più con un calendario sempre più ricco di eventi, mostre, mercato, degustazioni e spettacoli da giovedì 25 a domenica 28 aprile.

Protagonista di FlorArte è la Serra Monumentale chiamata ad essere galleria d’arte per le opere di Carla Benvenuto, artista genovese in continua ricerca, tra pittura, storie e installazioni, di luoghi geografici lontani che prendono vita nell’allestimento botanico curato dal paesaggista Vittorio Peretto e dalla giardiniera Carla Guastavino “Maxetti”.

La mostra, intitolata “Bastava aprire le ali per scoprire di saper volare”, è un invito ad osare in volo libero, sopra le tele che diventano mappe, rotte e approdi. In questo viaggio (senti)mentale, la Serra è punto di partenza e di arrivo delle due principali destinazioni, foreste e oceani, habitat artistici popolati da strelitzie, palme rampicanti di una foresta pluviale e, ancora giunchi, fiori e flessuose graminacee, vegetazione di una terra appena emersa dall’acqua.

Nel Parco, la Mostra Mercato Florovivaistica conta più di 50 espositori. Piante da frutto e da giardino di stagione, fiori e frutti antichi, spezie e profumi proposti da vivaisti, oltre agli stand enogastronomici, tra i quali il circuito dei Gustosi per Natura dell’Ente Parco Beigua, nonchè produttori locali ed eccellenze del territorio. Non mancherà una selezione di artigianato di qualità.

Quattro giorni in cui si susseguono attività ed eventi: laboratori dedicati all’arte e ai fiori per bambini e adulti, il Flower Music Festival con cortei di musici e trampolieri, ritmi brasiliani e la banda, la conferenza sulle piante robotiche tenuta dall’Istituto Italiano di Tecnologia, il Percorso dell’Arte, la mostra fotografica Arborgrammaticus di Tiziano Fratus, poeta, fotografo e scrittore presso il Centro Polivalente Gino Strada, lo spettacolo di Hansel & Gretel del Teatrino dell’Erba Matta ed infine degustazioni e visite guidate con l’artista.

FlorArte ad oggi ha ricevuto il patrocinio della Regione Liguria, del Parco del Beigua, della Città Metropolitana di Genova. Sponsor è il Gruppo EcoEridania, leader in Italia e in Europa nella raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali.

Su florartearenzano.com tutti gli aggiornamenti della manifestazione.