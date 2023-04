FlorArte Arenzano: fiori, natura e arte nel Parco di Villa Negrotto Cambiaso

Prezzo non disponibile

Fiori, natura, arte e creatività per la 22^ edizione di FlorArte Arenzano. La manifestazione ritorna dal 23 al 25 aprile 2023 nel Parco storico di Villa Negrotto Cambiaso con tre giorni di eventi, mostre e mercato florovivaistico per coltivare l’arte e la bellezza, legando il mondo dell’arte al florovivaismo e alla sostenibilità ambientale.

La Serra Monumentale di Arenzano quest’anno ospita la mostra “Il pennello impollinato” di Alessandra Gasparini, artista ligure dal tratto raffinatissimo e dalla grazia espressiva, i cui grandi dipinti a tecnica mista su tela si sposano perfettamente con la struttura déco di vetro e ferro color verde pastello della Serra liberty. L'artista è autrice del logo di FlorArte 2023, che racconta di come l’arte e la natura si originino dalla stessa fonte e si ispirino reciprocamente.

L’allestimento botanico è curato dal celebre paesaggista Vittorio Peretto e dalla giardiniera Carla Guastavino “Maxetti”. Limoni, piante grasse, monstere, esplosioni di fiori coloratissimi e piante che si trovano nei cortili della Liguria, insieme a vecchi vasi in terracotta ricolmi di frammenti di legno, riportano ai profumi del mediterraneo. Accostamenti musicali e olfattivi creeranno un sentiero sensoriale che accompagna le opere, da vivere come esperienza immersiva di arte e natura.

Più di 50 espositori prenderanno parte alla mostra mercato florovivaistica che offrirà al pubblico la possibilità di conoscere, apprezzare ed acquistare il meglio delle piante da frutto e da giardino di stagione, fiori e frutti antichi, spezie e profumi proposti da vivaisti. Saranno presenti stand enogastronomici del circuito dei Gustosi per Natura, produttori locali ed eccellenze del territorio. Non mancherà una selezione di artigianato di qualità.

Un programma di attività ricchissimo per i tre giorni: laboratori dedicati all’arte e alla botanica per bambini e adulti, conferenze in tema di arte, ambiente e musica con ospiti importanti, il Percorso dell’Arte con la collettiva artistica a cura di Kunst & Arte nella Serretta e la performance di Arbor Project nel Parco, degustazioni, visite guidate curate dall’Ente Parco Beigua e tre concerti decennale “Flower Music Festival” che diffonderà la musica nel Parco.

foto: florartearenzano.com