"Flesh Paper", la mostra a Palazzo Ducale

Nata dalla collaborazione tra Mossa e Palazzo Ducale, la mostra “Flesh Paper”, che coinvolge l’artista Edvige Cecconi Meloni, curata da Leonardo Marchesini, inaugura il 15 settembre, a Genova, Sala Dogana. Pensata per offrire un momento di riflessione sulla scrittura e sulla sua, non comune, percezione come possibile medium di contenuti artistici visivi, la mostra si qualifica come site specific e si articola lungo un percorso in cui convivono performance e installazioni, secondo le direttrici della ricerca estetica dell’artista: Corpo, Grafia e Spazio.

All’interno dello spazio espositivo lo spettatore è, così, invitato a lasciare che l’eco silenzioso della parola scritta, disseminata su muri e pavimenti, intercetti la propria interiorità emotiva e psichica, predisponendo l’animo a un momento di profonda condivisione con il flusso di pensieri dell’artista e con i racconti delle storie incontrate durante tutta una vita. All’apice del percorso espositivo lo spettatore è, infine, accolto da un esperimento di arte relazionale, in cui l’esperienza di un’intimità dialogica con l’artista troverà, poi, una propria traduzione estetica e testuale sulla schiena dello spettatore stesso.

Nelle opere di Edvige Cecconi Meloni, infatti, il segno calligrafico non si fa solo cifra stilistica per la condivisione di pensieri, fatti, racconti e avventure, ma raccoglie anche la sfida di evadere dai propri confini tradizionali, contaminando uno dei supporti più preziosi e sfidanti con cui un artista possa pensare di confrontarsi: la nostra pelle; la nostra carne.

Leonardo Marchesini (Curatore) Bologna, 1994. Vive e lavora a Milano

Edvige Cecconi Meloni (Artista) Urbino, 1993. Vive e lavora a Milano