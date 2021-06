"Un flauto magico": Genova omaggia Luzzati a Villa Duchessa di Galliera

La Superba ancora nel segno di Luzzati. Un Flauto Magico è lo spettacolo estivo della Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse di Genova che andrà in scena nella splendida cornice del Parco Villa Duchessa di Galliera a Voltri dal 20 luglio all'8 agosto 2021.

Lo spettacolo è ispirato da una delle favole più amate e frequentate artisticamente da Emanuele Luzzati che usava dire di se’ “confesso che il Flauto Magico è qualcosa da cui non sono ancora uscito…”.

Tamino e l’amata Pamina, Papageno, Papagena, la Regina della Notte, Sarastro e gli altri affascinanti personaggi del Flauto Magico di Mozart sono pronti ad accogliervi in situazioni sceniche che alterneranno comicità e fantastico, buio e luce, ragione e sentimento, maschile e femminile.

Lo spettacolo, con la regia di Emanuele Conte è costruito a partire dall’immaginario visivo di Emanuele Luzzati e dai suoi numerosi bozzetti ispirati all’opera Mozartiana e vedrà in scena attori, cantanti e musicisti.

Il Flauto Magico è una fiaba filosofica che traduce in musica alcuni tra i temi portanti dell’illuminismo, una fiaba per sua natura universale, accattivante e adatta a un pubblico di ogni età. Narra di un giovane principe, Tamino, che non conosce l’amore, non sa cosa sia il pericolo e non ha ancora scoperto la saggezza: solo grazie alla musica del suo flauto imparerà cosa significa diventare adulti, abbandonare l’istinto dei sensi e lasciarsi guidare dalla saggezza e dall’onestà, conquistando finalmente l’amata Pamina.

Emanuele Conte dona alla favola forti accenti contemporanei pur mantenendo, proprio come nell’originale mozartiana, la volontà di poter incontrare un pubblico il più vasto possibile.

