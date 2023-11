“2000 Flashback", serata a tema High School: il ricavato alla Lega Italiana Fibrosi Cistica

Il Rotaract Club Genova organizza “2000 Flashback: ritorno al liceo”, una serata per vivere un’esperienza da High School americana all’interno della palestra del Cus di via Monte Zovetto 21a. Il ricavato dell'evento, in programma per venerdì 24 novembre alle ore 20 – verrà destinato alla LIFC, la Lega Italiana Fibrosi Cistica.

“Se avete cantato ‘We’re all in this together’ con Troy e Gabriella, se avete ballato sulle note di ‘We rock’, questo è l’evento per voi”. Il programma della serata prevede una sfida a quiz che metterà alla prova i partecipanti sulla loro conoscenza dei film anni Duemila Disney High School Musical e Camp Rock. Dopo la cena, seguirà un torneo di beer pong e un ballo con musica anni 2000.

Sono inclusi nel prezzo di 25 euro il buffet di focaccia e pizza, i due ticket per la consumazione al bar, un hamburger o un hot dog - da selezionare nel form al momento dell’iscrizione – e un dolce. Il dress code dovrà essere quello della high school americana, a scelta tra: nerd, mean girls, quarterback, cheerleader.



È possibile pagare una volta arrivati all’evento o nei giorni precedenti tramite bonifico bancario (Intestatario: Rotaract Club Genova - Distretto 2030 PHF; IBAN: IT32R0569601400000002927X13; Causale: Nome Cognome - 2000 Flashback 24 Novembre).