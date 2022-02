FitnessWalk in corso Italia con le cuffie wireless

FitnessWalk è walking dinamico, sport e divertimento: un percorso di allenamento adatto a tutti in corso Italia, a Genova, con stazioni di lavoro guidate da trainer professionisti. Appuntamento domenica 13 marzo 2022 alle 9,30 in piazza Rossetti per il check in. La partenza sarà alle 10, mentre il ritorno è previsto alle 11,10 circa sempre in piazza Rossetti.

Sarà una camminata a ritmo di musica, arricchita con esercizi di fitness sia statico che dinamico, utilizzando le cuffie con sistema wireless. Un’occasione speciale per tenersi in forma e godersi la città.

Costo biglietto 11 euro.

È possibile prenotare qui. Necessario green pass rafforzato.