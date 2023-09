Ultimo appuntamento stagionale per Fish&DJs con i dj set di Vaitea e Lavalamp

Venerdì 22 settembre 2023 (ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena di Genova (calata Simone Vignoso 1) si conclude la stagione 2023 di Fish&DJs che, da aprile, ha registrato più di seimila presenze, superando il primato di affluenza dell’edizione precedente (5500). Protagonisti dell’ultimo appuntamento stagionale la dj e MC trilingue Vaitea e Lavalamp, dj torinese i cui set spaziano tra afrolatin sound, electropical e global bass. L’ingresso è gratuito.

Alla sua settima stagione in Darsena, Fish&DJs si conferma così una soluzione ideale per divertirsi il venerdì sera a Genova in tranquillità, assaggiando il pescato del giorno, ascoltando suoni elettronici dal mondo e degustando delizie di produttori locali, promuovendo buone pratiche di sostenibilità ambientale per i giovani e la collettività. «Dal 2017 investiamo sulla Darsena - racconta Alessandro Mazzone, direttore di Forevergreen - per coinvolgere diverse filiere produttive della città, con l’obiettivo di creare uno scenario sempre più nord-europeo attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico attraverso cultura e intrattenimento. Non era scontato superare le 5500 presenze del 2022: questo dato, insieme ai sold out di Electropark Festival 2023 in Darsena e al Galata Museo del Mare, mostra a pieno come genovesi e turisti apprezzino il nostro impegno nel rivalutare una zona che non è mai stata così vissuta».

Fish&Djs è un format di Forevergreen in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria, che prevede una serie di spettacoli di musica elettronica accompagnati dal pescato del giorno, preparato dagli stessi pescatori locali. «Per il secondo anno abbiamo deciso di allargare i confini della ricerca artistica - spiega Gabriele Marozzi, direttore artistico di Fish&DJs - toccando sonorità differenti come tempo, house, baile funk, disco, electro, techno melodica e global bass. Questo si è riflesso anche nella provenienza dei dj: nelle nove serate della stagione 2023 di Fish&DJs si sono esibiti complessivamente 19 artisti provenienti da Liguria, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Puglia e Sardegna. È una strada che rappresenta a pieno l’intento di Forevergreen di far dell’ibridazione uno dei tratti distintivi della propria offerta culturale, e che intendiamo seguire anche per i prossimi eventi».

Vaitea

Vaitea si appassiona di vinili all'età di sei anni. Adolescente, entra in contatto con svariati generi, ma la musica reggae e la cultura hip-hop la colpiscono in particolar modo. Alla carriera di MC trilingue, con un album all'attivo per l'iconica label indipendente BBE e svariate collaborazioni internazionali, Vaitea affianca quella di dj, preferibilmente su vinile. Nel corso degli anni, suona in Italia, Francia, Austria, Svizzera, Germania, Olanda, Spagna e Regno Unito, dai locali più underground ai festival internazionali, oltre che per numerosi brand (tra cui Adidas Originals, Foot Locker, Eataly e Redbull). Nel 2018, il suo nome figura nella rosa delle potenziali giudici di X Factor, a sostituzione di Asia Argento. Vaitea inventa format, organizza serate e tiene workshops e conferenze in vari paesi e lingue. Crea eventi in cui propone talenti al femminile, nell'ambito dell'hip-hop italiano con Ladies First dal 2010, ma anche in Sardegna, dove dal 2017 porta avanti il festival e collettivo DeA-Donne&Arte, che mette in luce la creatività sarda al femminile. I suoi dj set sono sapienti miscele musicali, degustazioni sonore adatte sia al palato piú fino che al neofita curioso. Spazia dagli 80 ai 130 bpm tra soul e funk, hip hop e bossa nova, reggae, jazz e broken beats, senza tralasciare i grandi classici.

Lavalamp

Lavalamp è una dj di Torino. Entusiasta mattatrice della pista da ballo, parte da una grande passione per la global bass music e le sonorità tropicali per passare al lato oscuro della consolle. Durante gli anni spazia tra generi e ritmi, con una particolare propensione per quelli provenienti dal centro/sud America, dai Caraibi e dalla diaspora africana. I suoi set spaziano tra afrolatin sound, electropical e global bass.