Fish&DJs ritorna con gli appuntamenti di settembre: dj set con FiloQ e DreamEs

Global beats e fritture di pesce, musica elettronica e sapori del territorio, in una serata al tramonto a pochi passi dal mare. Venerdì 15 settembre (ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena di Genova (calata Simone Vignoso 1) riprende Fish&DJs, format di Forevergreen con house music da ballare attendendo il calar del sole, assaggiando il pescato del giorno e rilassandosi sulla banchina in riva al mare.

I protagonisti del primo appuntamento di settembre sono il resident DreamEs preceduto dal ritorno di FiloQ, dj e fondatore della factory Stellare, produttore artistico di Mudimbi, Almamegretta e Vinicio Capossela. Durante la serata, è inoltre possibile degustare il nuovo “Hugo Spritz” targato Distilleria Moccia. L’ingresso a Fish&DJs è gratuito. “Fish&DJs” prosegue venerdì 22 settembre 2023 con i dj set di Vaitea e Lavalamp.

FiloQ

FiloQ è un producer, dj ed esploratore sonoro, perennemente in viaggio. Ha sviluppato la propria ricerca sonora tra global beats, il jazz e la musica elettronica, mettendo a sistema musica tradizionale presa da ogni parte del mondo e beat digitali in un taglia e cuci vorticoso. Dubmaster dell’Istituto Italiano di Cumbia, è fondatore della factory sonora e boutique-label Stellare e produttore artistico tra gli altri di Mudimbi, Almamegretta e Vinicio Capossela.

Dreames pres. “Amor”

Resident dj per Fish&DJs, DreamsEs propone "Amor", un dj set influenzato da un passato underground fatto di new wave e post punk, che si riflette oggi in una linea musicale elettronica organica e compatta. Genovese di storia e cultura, non ha mai smesso di nutrirsi di suoni internazionali, con cui ama stupire il pubblico.

Fish&DJs

Fish&Djs è un format di Forevergreen in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria, che prevede una serie di spettacoli di musica elettronica accompagnati dal pescato del giorno, preparato dagli stessi pescatori locali. Dal 2017 in programma al Mercato dei Pescatori della Darsena, coinvolge diverse filiere produttive della città per creare uno scenario sempre più nord-europeo attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico dal vivo. Una soluzione ideale per divertirsi il venerdì sera in tranquillità, assaggiando il pescato del giorno, ascoltando suoni elettronici dal mondo e degustando delizie di produttori locali, promuovendo buone pratiche di sostenibilità ambientale per i giovani e la collettività.