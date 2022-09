“Fish&Djs” prosegue alla Darsena con Esteway e Nairobi D dei Pinguini Tattici Nucleari

Venerdì 16 settembre (ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena (calata Simone Vignoso) prosegue “Fish&Djs”, serie di spettacoli di musica elettronica targata Forevergreen accompagnati dal pescato del giorno fritto al momento. Sonorità post-globali e sapori del territorio, tra fritture di pesce, muscolate e degustazioni al calar del sole. L’ingresso a Fish&Djs è libero.

Protagonisti del secondo appuntamento di settembre Esteway e Nairobi D, chitarrista dei Pinguini Tattici Nucleari. Nairobi D è il progetto solista di Nicola Buttafuoco, la cui musica è caratterizzata da una continua ricerca e sperimentazione molto personale dell’uso della chitarra, tra sonorità tribali, folk ed elettroniche. A luglio 2022 ha pubblicato per Yion “Seen”, EP contenente due tracce prodotte in collaborazione con Corpino, che esordisce in classifica al secondo posto su Beatport come “Best New Hype Organic House”. Esteway è un percorso personale artistico di Stefano Murgia. Attento selezionatore musicale, calca la scena punk e rock italiana per poi avvicinarsi alla musica elettronica negli anni 2000. A Fish&Djs porta un viaggio musicale/culturale nelle sonorità house progressive della musica elettronica contemporanea, articolata da suoni netti ma melodici.