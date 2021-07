Prosegue Fish&Djs in Darsena coi dj set di Tamanera e Møce, tra musica e fritto di pesce

Dj set al tramonto, pescato del giorno e degustazioni di vini locali. Venerdì 30 luglio (ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena di Genova (calata Simone Vignoso) va in scena il sesto appuntamento di “Fish&Djs” che vede protagonisti Tamanera e Møce. Serie di dieci eventi organizzati da Electropark, “Fish&Djs” proseguirà tutti i venerdì di settembre.

A suonare dal vivo nell’ultimo appuntamento di luglio di Fish&Djs, che proseguirà tutti i venerdì di settembre, due artisti atipici dal sound contemporaneo. «Tamanera e Møce abbasseranno coi loro dj set il sipario su questa seconda parte di stagione di Electropark – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen.fm, direttore di Electropark – su cui abbiamo lavorato molto per garantire occasioni di intrattenimento e socialità nonostante i giusti vincoli che impone la pandemia». Un ciclo di eventi che porta avanti, nella zona della Darsena, i valori di rigenerazione urbana alla base di un festival che, per la prima volta, entra nel Fondo Unico dello Spettacolo promosso dal Ministero della Cultura. «Il Fus è il riconoscimento nazionale più importante – aggiunge Mazzone – e valorizza il lavoro che svolgiamo quotidianamente in termini di programmazione artistica e produzione culturale, in un’ottica di valorizzazione del territorio e identificazione internazionale di Genova e delle sue meraviglie. Ai primi di settembre partiremo, proprio dalla Darsena, con la terza parte di stagione: la programmazione sarà fitta, di ampio respiro e dalla prospettiva fortemente multidisciplinare. La musica sarà la principale forma artistica – conclude – contaminata da danza, teatro e altre arti performative».

L’edizione 2021 di “Fish&Djs” vede estendersi ulteriormente la portata dell’evento sulla Darsena, a partire dal Fish Lab, nuova struttura in bioedilizia e laboratorio di trasformazione e degustazione di pesce a miglio zero realizzato da Coldiretti Impresa Pesca e gestito dalla Cooperativa Pescatori Genovesi. Le degustazioni di venerdì 30 luglio sono sui vini di Ca’ du Ferrà Wine & Tasting. La banchina antistante al Mercato dei pescatori è invece il "palco" dei dj set, con il mercato a fare da cassa di risonanza dove poter acquistare il fritto di pesce e le bevande. Secondo step della stagione 2021 di Electropark, “Fish&Djs” è un format studiato per valorizzare con la musica elettronica il territorio e le risorse di cui dispone, come il commercio ittico e i produttori locali, in cui la cultura diventa la leva per favorire la rigenerazione e aumentare l'attrattività dello spazio pubblico della Darsena.

Electropark è realizzato da Forevergreen.fm, impresa culturale creativa attiva nel settore dello spettacolo dal vivo nel comparto della musica e della cultura contemporanea. Electropark è realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando Performing Arts 2018-20 (maggior sostenitore), dal Goethe-Institut Genua, dal Comune di Genova. È realizzato in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Teatro Nazionale, Teatro della Tosse, Coldiretti Pesca Liguria, Mu.MA, Associazione Promotori del Mare, Suq Festival Teatro, Associazione Sarabanda, Associazione Officine Papage, Coordinamento Liguria Rainbow, Cooperativa il Ce.STO, Cooperativa Solidarietà e Lavoro, Dice, rete SMG Sistema Musica Genova, Rimorchiatori Riuniti e altri enti e associazioni.

L'ingresso a Fish&Djs è gratuito.

Per prenotare le degustazioni è necessario chiamare il 3515320035 (Barbara)

Tamanera

Mixa mentre disegna, balla mentre scrive, cambia nome mentre sbadiglia. Sfoglia musica col cuore e suona con le parole, senza sosta. Dopo una breve - ma intensa - esperienza in radio, passa ai club e li scambia per amplessi, tra bassi grossi e voci spesse. Tamanera, ammesso questo sia ancora il suo nome, cambia pelle così velocemente che stargli dietro è una sfida, anche per sé stesso. La sua pista tutto un misto, quello giusto. Non chiedetegli il reggae, non lo regge.

Møce

Møce è un animale distinto della scena musicale ligure. Difficile identificarlo, spesso sfuggevole e lontano dai riflettori, sceglie con cura le sue carte musicali, che sfodera sul tavolo da gioco a notte fonda, per mantenere la sua anonimità. A Fish&Djs cercherà di non farsi notare troppo, lasciando che la musica parli per lui.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...