Lowmo e Tamanera protagonisti del nuovo appuntamento con “Fish&Djs”

Venerdì 5 maggio (ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena (calata Simone Vignoso 1, Genova) prosegue l’edizione 2023 di Fish&DJS con due artisti della scena electro milanese, Lowmo e Tamanera. La sesta edizione di “Fish&Djs”, serie di spettacoli targata Forevergreen di musica elettronica accompagnati dal pescato del giorno, continua anche venerdì 12 maggio con protagonisti Phonorem e Frisco e venerdì 26 maggio con Monoromantic e Dj Stefano. L’ingresso è gratuito.

LOWMO

Lowmo, all’anagrafe Lorenzo Montefinese, è un dj, critico musicale e ricercatore interessato ai rapporti fra popular music e culture visuali. Ha fatto parte dei collettivi No Joke Radio e Soul Feeder, e dell’etichetta Antistandard Records. Le sue molteplici passioni musicali si riversano nei suoi dj set, in cui si avvicendano generi e ritmi all’insegna di connessioni tra Londra e Chicago, Berlino e Detroit, Kingston e Bristol, New York e i Caraibi, il Sudamerica e il Medio Oriente, sempre in dialogo fra tradizione e sperimentazione. Ne risulta un sound che si snoda tra i bpm a volte in modo dritto e ipnotico, altre spezzato e ipercinetico, ma sempre deep e atmosferico.

TAMANERA

Mixa mentre disegna, balla mentre scrive, cambia nome mentre sbadiglia. Sfoglia musica col cuore e suona con le parole, senza sosta. Dopo una breve - ma intensa - esperienza in radio, passa ai club e li scambia per amplessi, tra bassi grossi e voci spesse. Tamanera, ammesso questo sia ancora il suo nome, cambia pelle così velocemente che stargli dietro è una sfida, anche per sé stesso. La sua pista tutto un misto, quello giusto. Non chiedetegli il reggae, non lo regge.

FISH&DJS

Fish&Djs è un format di Forevergreen, in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria, che prevede una serie di spettacoli di musica elettronica accompagnati dal pescato del giorno, preparato dagli stessi pescatori locali. Dal 2017 in programma al Mercato dei Pescatori della Darsena, coinvolge diverse filiere produttive della città per creare uno scenario sempre più nord-europeo attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico dal vivo. Una soluzione ideale per divertirsi il venerdì sera in tranquillità, assaggiando il pescato del giorno, ascoltando musica elettronica e degustando delizie di produttori locali, promuovendo buone pratiche di sostenibilità ambientale per i giovani e la collettività.