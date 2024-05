“Fish&Djs”, in Darsena fritture di pesce e i dj set di Fabio De Luca e Franco Corica

Venerdì 24 maggio a partire dalle ore 18, al Mercato dei Pescatori della Darsena di Genova torna “Fish&Djs”, la rassegna di spettacoli targata Forevergreen che vede come protagonisti la musica elettronica, il pescato del giorno (preparato dagli stessi pescatori locali) e la novità di quest’anno: gli aperitivi con cocktail o birra dedicati.

Protagonisti del secondo appuntamento della stagione 2024 Fabio De Luca, giornalista e dj con una carriera influente nel panorama musicale italiano, e Franco Corica, dj genovese fondatore di CodeWar e presidente dell'Associazione Culturale Cdwr, che animano la banchina con i loro dj set, tra il tramonto sul mare, il pescato del giorno e il gusto fresco di un drink. Inoltre, venerdì 24 maggio per la prima volta è possibile sorseggiare a Fish&DJs la Indian Pale Lager e la Session Ipa di Ronzani, storica fabbrica della birra bolognese. L’ingresso è gratuito.

FABIO DE LUCA

Fabio De Luca è un giornalista e dj con una carriera eclettica e influente nel panorama musicale italiano. Vice direttore "Rolling Stone Italia", ha scritto libri e condotto programmi iconici alla radio nazionale come "Planet Rock", "Suoni & Ultrasuoni" e "Weekendance" su Radio2 Rai. De Luca ha intervistato leggende della musica come Daft Punk, Depeche Mode e Björk, tra molti altri. Attualmente, cura il podcast settimanale "The Tuesday Tapes", dedicato alla "musica profondamente sbagliata", dove esplora il groove nascosto in vecchie tracce psycho-disco e new wave degli anni Settanta e Ottanta. La sua missione è scoprire groove unici e inaspettati, diversi da quelli intesi da James Brown, ma pur sempre groove.

FRANCO CORICA

Franco, all'anagrafe Francesco Corica, classe 1996, è un talento nato a Genova. Fin dall'infanzia ha studiato pianoforte, sviluppando successivamente una passione profonda per la musica elettronica. Franco è il fondatore e direttore artistico del progetto CODE WAR, attraverso cui esplora e sperimenta nuovi territori sonori come dj e produttore. Radicato nella sua città natale, si dedica con impegno alla crescita della scena musicale locale, mirando a costruirsi un futuro come operatore culturale. Oltre alle sue attività artistiche, Franco è il presidente dell’Associazione Culturale CDWR, un ruolo che sottolinea la sua determinazione nel promuovere e sostenere la cultura musicale nel territorio genovese.

FISH&DJS

Fish&Djs è un format di Forevergreen, in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria, che prevede una serie di spettacoli di musica elettronica accompagnati dal pescato del giorno, preparato dagli stessi pescatori locali. Dal 2017 in programma al Mercato dei Pescatori della Darsena, coinvolge diverse filiere produttive della città per creare uno scenario sempre più nord-europeo attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico dal vivo. Una soluzione ideale per divertirsi il venerdì sera in tranquillità, assaggiando il pescato del giorno, ascoltando musica elettronica e degustando delizie di produttori locali, promuovendo buone pratiche di sostenibilità ambientale per i giovani e la collettività.