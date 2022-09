Alex T, Modus e Alassane Badboy protagonisti di "Fish&Djs" al Mercato dei Pescatori della Darsena

House music da ballare attendendo il calar del sole, assaggiando una frittura di pesce e rilassandosi sulla banchina in riva al mare. Venerdì 23 settembre (dalle ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena prosegue Fish&Djs, serie di spettacoli di musica elettronica targata Forevergreen accompagnati dal pescato del giorno fritto al momento. L’ingresso a Fish & Djs è libero.

Il programma del terzo appuntamento di settembre vede due dj set di Modus e Alex T, intervallati dal live di Alassane Badboy. Massimo Pegoraro sviluppa in Modus un suo personale universo sonoro. Le sue composizioni, ricche di estrosi arrangiamenti ed avanguardia tecnica, toccano differenti generi, dal down-tempo sinfonico alla techno aereo-spaziale, dalla Concrete Musique fino ai garage breaks più implacabili, il tutto incentrato in una sorta di elettronica sacrale ed estremamente narrativa. I suoi ultimi lavori, “Rancore Perduto” e “O Mira Novitas” sono stati pubblicati rispettivamente dalla label berlinese Marmo Music e dalla londinese Clay Pipe Music, ottenendo ottime recensioni dalla critica oltre che aver trovato spazio nel programma radiofonico di Gideon Coe su BBC Radio. Alex T vanta una lunga esperienza nella scena musicale genovese. Dal 2016 è uno dei dj resident di Free Soul, che in dieci anni di attività ha ospitato centinaia di parties e di artisti come Robotnick, Alex Neri, Marco Passarani, Jamie 3:26, Bawrut e tanti altri. I suoi set, che seguono il filone house ed elettronico, sono caratterizzati da bassi profondi e una grande versatilità finalizzata alla soddisfazione del dance floor.

Alassane Badboy, nasce a Rufisque (Dakar - Senegal) e vive a Thiès. Fa parte del collettivo Viking Muzik e NoOx Worldwide, con cui sviluppa i suoi progetti sia discografici che live. La sua musica è una proposta di sound giovani ed innovativi, radicati nella cultura west africana del Senegal ed influenzati dai sound più internazionali come reggae, afro-pop, afro-rock, funk, salsa. Artista internazionale, ha già presenziato a festival di portata mondiale, come Dakar Music Expo e compiuto due tour in Italia (Inverno 21 ed Estate 22). In Italia collabora con la band di Madido Studio.