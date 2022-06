Prosegue Fish&Djs con i dj set di Armadisco e Zara Thustra in Darsena

Da Torino e Milano a Genova, per due spettacoli di musica elettronica da godersi degustando il pescato del giorno, mentre il sole cala tra il mare e le banchine. Venerdì 17 giugno (ore 18) al Mercato dei pescatori della Darsena prosegue con i dj set di Zara Thustra e Armadisco “Fish&Djs”, serie di spettacoli di musica elettronica targata Forevergreen accompagnati dal pescato del giorno fritto al momento. L’ingresso è libero.



I protagonisti del quinto appuntamento del 2022 di Fish&Djs sono Zara Thustra e Armadisco. «Torino, Milano e Genova: oltre a mixare generi differenti, i dj che suonano sulla banchina del Mercato dei Pescatori della Darsena venerdì 17 giugno - racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark – uniscono anche tre città dalla scena artistica molto florida e variegata. Zara Thustra è resident dj del party torinese Rythm?, e nei suoi live sposa influssi e approcci pop a ritmi frenetici tipici dell’electro, hi-nrg e house, sempre con un tocco di groove. Il milanese Armadisco, invece, ama scavare e scoprire sempre nuovi suoni, inglobando nei suoi set influenze soul, nudisco, funky e house».







FISH&DJS



Un format consolidato, molto seguito e studiato con un obiettivo preciso: valorizzare con la musica elettronica il territorio attraverso le risorse di cui dispone, come il commercio ittico e i produttori locali. «Fish&Djs è uno dei nostri eventi più amati dai genovesi – spiega Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark – e, proprio per il gran riscontro ottenuto negli ultimi cinque anni, abbiamo deciso di proporre un calendario più esteso composto da quindici eventi tra maggio e settembre». Fish & Djs è in calendario tutti i venerdì da maggio a fine settembre al Mercato dei Pescatori della Darsena. «In questi ultimi cinque anni – prosegue Mazzone – abbiamo investito sull’area della Darsena in ottica di rigenerazione urbana attraverso la cultura, coinvolgendo diverse filiere produttive della città per creare uno scenario sempre più nord-europeo attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico dal vivo: una soluzione ideale per divertirsi il venerdì sera in tranquillità, assaggiando il pescato del giorno, ascoltando musica elettronica e degustando delizie di produttori locali, promuovendo buone pratiche di sostenibilità ambientale per i giovani e la collettività».



Fish&Djs è un progetto di Forevergreen, impresa culturale creativa attiva nel settore dello spettacolo dal vivo e dell’innovazione culturale, in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria, Associazione Pescatori Liguri Calata Darsena, Galata Museo del Mare, Worldrise, Comune di Genova e Regione Liguria.







PIAZZE SPETTACOLARI



Dopo l’ottimo riscontro ottenuto dai primi tre appuntamenti, sabato 18 giugno si conclude la prima edizione di “Piazze Spettacolari”. In piazza delle Marinelle e in piazza dei Truogoli di Santa Brigida sono in programma diverse attività: animazioni per bambini della cooperativa sociale Il Melograno e di APS Centro Storico Ragazzi, dj set di We are for beat, bar e aperitivi. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti.



Piazze Spettacolari è stata finanziata con il supporto diretto dei cittadini genovesi grazie a un crowdfunding promosso per valorizzare luoghi poco vissuti del Centro Storico ed è curata da Forevergreen insieme ad altre associazioni che operano nel Sestiere di Prè e nel Sestiere del Molo e rientra nei due Patti di Collaborazione "Educazione e cura tra le generazioni per uno sviluppo di comunità" e "Laboratori del Fare nel Ghetto" e nel Patto di Sussidiarietà "Nuovo Sestiere del Molo", siglati tra Comune di Genova, associazioni ed enti del territorio e cittadini per la riattivazione del centro storico nell'ambito del Piano Caruggi. "Piazze Spettacolari" è inoltre supportata dal progetto "Crowdfunder 35" sostenuto dalla Fondazione CRT di Torino.