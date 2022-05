"Fish & Djs" coi dj set di Hey Cabrera e Vaitea

Genova – House music e pescato del giorno, per un venerdì sera da trascorrere al tramonto sul mare tra sapori del territorio, dj set e relax. Venerdì 3 giugno (ore 18) al Mercato dei pescatori della Darsena con i dj set di Hey Cabrera! e Vaitea prosegue “Fish&Djs”, serie di spettacoli targata Forevergreen di musica elettronica accompagnati dal pescato del giorno cucinato al momento. L’ingresso è libero.



I protagonisti del terzo appuntamento del 2022 di Fish&Djs sono Hey Cabrera e Vaitea. «Venerdì 3 giugno - spiega Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark - esordiscono sulla banchina del Mercato dei Pescatori della Darsena due artisti in grado di spaziare tra generi molto differenti. Vaitea alla carriera di MC trilingue affianca quella di dj, con live che mixano soul, funk, hip hop, bossa nova, reggae, jazz e broken beats. Hey Cabrera è un produttore e autore di Torino che, nei suoi set, ama alternare sonorità italodisco, acid-house e rare groove». Hey Cabrera!, con “Fuori”, suo pezzo di prossima uscita per Fluidostudio, ha campionato l’urlo incendiario di Francesco Urbano Ragazzi durante la presentazione del mastodontico volume curato insieme a Carlo Antonelli, intitolato “Fuori 1971-1974” al Salone del Libro di Torino 2021. La performance di Hey Cabrera! è in collaborazione con Coordinamento Liguria Rainbow e fa parte delle iniziative collegate a "5 aprile 1972, Sanremo: 50 anni di movimento Lgbt+ in Italia e in Liguria”, mostra a cura di Carlo Antonelli, Anna Daneri, Marco Fiorello, Francesco Urbano Ragazzi in corso al primo piano di Palazzo Grillo. Venerdì 3 giugno è in programma anche un aperitivo a base di Hugo Spritz con liquori della distilleria Moccia.

Fish & Djs

Un format consolidato, molto seguito e studiato con un obiettivo preciso: valorizzare con la musica elettronica il territorio attraverso le risorse di cui dispone, come il commercio ittico e i produttori locali. "Fish&Djs è uno dei nostri eventi più amati dai genovesi – spiega Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark – e, proprio per il gran riscontro ottenuto negli ultimi cinque anni, abbiamo deciso di proporre un calendario più esteso composto da quindici eventi tra maggio e settembre". Fish & Djs è in calendario tutti i venerdì da maggio a fine settembre al Mercato dei Pescatori della Darsena.

"In questi ultimi cinque anni – prosegue Mazzone – abbiamo investito sull’area della Darsena in ottica di rigenerazione urbana attraverso la cultura, coinvolgendo diverse filiere produttive della città per creare uno scenario sempre più nord-europeo attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico dal vivo: una soluzione ideale per divertirsi il venerdì sera in tranquillità, assaggiando il pescato del giorno, ascoltando musica elettronica e degustando delizie di produttori locali, promuovendo buone pratiche di sostenibilità ambientale per i giovani e la collettività".

Fish&Djs è un progetto di Forevergreen, impresa culturale creativa attiva nel settore dello spettacolo dal vivo e dell’innovazione culturale, in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria, Associazione Pescatori Liguri Calata Darsena, Galata Museo del Mare, Worldrise, Comune di Genova e Regione Liguria.