“Fish&Djs” festeggia l'Earth Day con i dj set di Ciao Mare, degustazioni e sapori del territorio

Ritmiche tribali unite a sonorità clubbing europee, da ascoltare assaggiando il pescato del giorno insieme a un bicchiere di vino o a una birra ligure. Venerdì 21 aprile 2023 (ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena (calata Simone Vignoso 1, Genova) prosegue la sesta edizione di “Fish&Djs” serie di spettacoli targata Forevergreen di musica elettronica accompagnati dal pescato del giorno, preparato dagli stessi pescatori locali. Per la prima volta dietro la consolle della Darsena il collettivo milanese “Ciao Mare”, in un dj set che si muove tra energia e suoni profondi e ipnotici. L’ingresso è gratuito.

In occasione dell’Earth Day, Campagna Amica per la Liguria di Coldiretti porta diverse eccellenze liguri tra la banchina e il mercato dei pescatori. «Oltre al pescato del giorno - raccontano Chiara Ghisalberti, Coordinatrice regionale Campagna Amica per la Liguria e Alessandro Mazzone di Electropark, direttore di Forevergreen – venerdì 21 aprile si possono gustare molti altri sapori del territorio ligure: le torte salate dell’Azienda Agricola Monterosato, la IPA del birrificio savonese Altavia e i vini della cantina Ottaviano Lambruschi, in una degustazione a numero limitato». Inoltre, il mercato settimanale della Darsena di Genova si estende lungo la giornata, con i produttori e le loro primizie di eccellenza presenti dalle 8 alle 16.

Protagonisti del secondo appuntamento stagionale di “Fish&DJs” il collettivo milanese “Ciao Mare”. «Siamo un equipaggio - raccontano gli artisti - di musicisti, designer, fotografe, sarte ed avvocati, unito dalla voglia di stare insieme e che propone diversi eventi per costruire un senso di comunita?. La nostra è una selezione musicale eterogenea, che si muove tra suoni profondi e ipnotici, fino a sorprendenti picchi di energia, esplorando ritmiche tribali unite a sonorità clubbing europee».

FISH&DJS

Fish&Djs è un format di Forevergreen, in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria, che prevede una serie di spettacoli di musica elettronica accompagnati dal pescato del giorno, preparato dagli stessi pescatori locali. Dal 2017 in programma al Mercato dei Pescatori della Darsena, coinvolge diverse filiere produttive della città per creare uno scenario sempre più nord-europeo attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico dal vivo. Una soluzione ideale per divertirsi il venerdì sera in tranquillità, assaggiando il pescato del giorno, ascoltando musica elettronica e degustando delizie di produttori locali, promuovendo buone pratiche di sostenibilità ambientale per i giovani e la collettività.