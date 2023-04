Al Mercato dei Pescatori della Darsena prende il via la sesta edizione di “Fish&Djs”

Con la bella stagione torna “Fish&Djs”, l'apprezzato evento targato Forevergreen che coniuga musica elettronica e pescato del giorno al Mercato dei Pescatori della Darsena. Venerdì 14 aprile alle ore 18 prende il via la sesta edizione: protagonisti del primo appuntamento SocksLove, resident di Electropark Soundsystem, e Marco Pizzini, dj di Rythm? e OOM. L’ingresso è gratuito.

Dopo le circa 6000 presenze dell’ultima edizione, “Fish&Djs” ritorna con circa un mese di anticipo rispetto al 2022. «L’anno scorso è stato un successo – spiega Alessandro Mazzone di Electropark, direttore di Forevergreen – con tantissime persone, per di più giovani, a valorizzare rigenerare una zona della città molto affascinante seppur poco vissuta». Fish&Djs è un format ormai consolidato, molto seguito e studiato con un obiettivo preciso: dar valore, con la musica elettronica, al territorio attraverso le risorse di cui dispone, come il commercio ittico e i produttori locali. «Nel 2023 il nostro obiettivo è ampliare ulteriormente questo percorso di rigenerazione urbana – prosegue – che portiamo avanti con impegno e idee dal 2017. Anticipando l’inizio di questa nuova stagione, ci interessa valorizzare la Darsena attraverso la cultura contemporanea, per attrarre i giovani in pieno stile nord-europeo, aperto alle nuove culture e alle diversità. Per inaugurare al meglio questa nuova stagione – conclude Mazzone – dalle ore 18 di venerdì 14 aprile la Darsena sarà il teatro di un back2back unico tra SocksLove, resident di Electropark Soundsystem, e Marco Pizzini, dj di Rythm? e OOM».

SOCKSLOVE - Electropark Soundsystem

SocksLove è un tantra musicale incastonato tra i delay del rock e le più tondeggianti onde di synth, in perenne oscillazione tra il palco e il dancefloor. È una creatura queer, connoisseur di electronica e musica strumentale. La sua ricerca vibra tra semplicità e idiosincrasia, fantasmi pop e variopinte perle sonore. Membro di Electropark Soundsystem, fondatore di Radio Brioschi e di diverse realtà culturali, ha adottato Genova come sua terza casa. Che si tratti di live club, zattere o teatri, la sua selezione non è mai casuale, ma perennemente liquida e adattabile. Da quasi vent’anni dietro al mixer e senza mai ripetersi, ha condiviso la consolle con alcuni dei nomi più importanti della scena club. Non ha un genere, ma se lo fa mancare con stile.

MARCO PIZZINI - Rythm?

È DJ di Rythm? e OOM, serate con la quale si è affacciato e ha consolidato la sua voce sulla scena torinese, portando con sé la sua esperienza decennale dietro la consolle. Diplomato magistrale in Musica Elettronica al Conservatorio di Cuneo con una tesi sul teatro e Arduino, in parallelo porta avanti l’etichetta musicale Noodles Label e l’attività di operatore culturale nell’associazione WSF Collective. La selezione musicale di Marco Pizzini è eclettica, ma concentrata sul presente: molta house, elettronica downtempo, breakbeat e un pizzico di techno.

Fish&Djs

Fish&Djs è un format di Forevergreen, in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria, che prevede una serie di spettacoli di musica elettronica accompagnati dal pescato del giorno, preparato dagli stessi pescatori locali. Dal 2017 in programma al Mercato dei Pescatori della Darsena, coinvolge diverse filiere produttive della città per creare uno scenario sempre più nord-europeo attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico dal vivo. Una soluzione ideale per divertirsi il venerdì sera in tranquillità, assaggiando il pescato del giorno, ascoltando musica elettronica e degustando delizie di produttori locali, promuovendo buone pratiche di sostenibilità ambientale per i giovani e la collettività.