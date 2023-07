First Festival alla Fiera del Mare: alla consolle dj di fama internazionale da Klock e Dettmann ai CamelPhat

Dopo i sold out di quest’ultimo anno, con Nina Kraviz, Charlotte de Witte e Richie Hawtin, torna il First Festival, il format di Rst Events che dal 2013 porta a Genova i grandi protagonisti internazionali della musica elettronica. Questa volta l’appuntamento è per domenica 16 luglio alla Fiera del Mare: sotto le vele bianche della tensostruttura nel cuore del nuovo Waterfront di Levante che sta prendendo forma, si alterneranno alla consolle 6 grandi dj di fama internazionale.

Direttamente dal Berghain di Berlino, il b2b tra Ben Klock e Marcel Dettmann porterà in città l’atmosfera dei grandi club europei e non solo, dato che le due icone della musica techno fanno ballare migliaia di persone in tutto il mondo. Presenti i CamelPhat, il duo inglese che quest’estate tutti i martedì suona al Pacha di Ibiza: Dave Whelan e Mike Di Scala sono gli autori di una delle hit mondiali più amate e conosciute di sempre, ovvero di “Cola” che dal 2017 ad oggi non invecchia mai, nominata ai Grammy Awards 2018 per la categoria Best Dance Recording. E dai loro successi dance, si tornerà a ballare la techno melodica del duo Mathame, che vanta solo in quest’ultimo mese la collaborazione con Tiësto per “Feel your ghost” e milioni di views. Anche i due fratelli siciliani, Matteo e Amedeo Giovanelli, dalle pendici dell’Etna oggi suonano sui principali ‘stage’ internazionali. Sul palco anche un po’ di Genova con i Fel, il duo formato da Giovanni Galvani e Alessio Lerma il cui sound è una techno melodica con atmosfere dark caratterizza da sintetizzatori che ricordano la trance e la progressive techno di fine anni 90 in una chiave più moderna. Nel 2022 hanno pubblicato una loro versione del famoso brano di P.Diddy “I’ll be missing you” dedicandola ad un amico scomparso e devolvendo il ricavato all’AIRC. Il tutto sarà accompagnato – come sempre – dallo show visivo di altissima qualità che rende unico ogni evento targato Rst Events.

“Dieci anni di continua attività sono per noi un vanto, l’aumento della proposta artistica e degli standard qualitativi di produzione sono invece i nostri obbiettivi. Siamo orgogliosi dei risultati che abbiamo ottenuto in questi anni e confidiamo di poter scrivere un nuovo e altrettanto duraturo capitolo nel prossimo futuro”, commenta Alessandro Orlando di Rst Events che a Genova negli anni ha portato grandi eventi, tra cui elRow, il party nato ad Ibiza tra i più conosciuti e amati al mondo con i suoi artisti circensi. “Crediamo che Genova sia pronta e matura per entrare nel mercato dei grandi festival diurni, che ormai nel resto d’Italia e d’Europa sono diventati tradizioni e l’area del nuovo Waterfront di Levante ci è sembrata quella più adatta. Sappiamo però che servirà un grosso lavoro di squadra che ci permetta di trasformare un festival che è indipendente a tutti gli effetti in una realtà riconosciuta e riconoscibile sulla quale la nostra città possa puntare per una crescita complessiva nell’offerta di intrattenimento di alta qualità e nell’incoming turistico. Speriamo di raggiungere presto questo dialogo”.

Un First Festival d’eccezione che ancora una volta conferma sia la qualità della proposta sia gli alti standard di sicurezza, per trascorrere una giornata, dalle 2 del pomeriggio a mezzanotte all’insegna del sano divertimento e che punta ad attirare pubblico da tutto il Nord e Centro Italia, oltre che dalla Liguria. All’interno dell’area sarà possibile parcheggiare l’auto e per tutta la giornata attivi i cocktail bar e la zona food per ristorarsi. Il tutto aspettando il tramonto e poi la notte con le imbarcazioni della marina a fare da cornice, in un luogo unico per un festival ‘sul mare’.

Biglietti e info utili

È possibile acquistare il proprio ticket online, sul sito di Rst Events oppure nei seguenti point:

RST OFFICE Via G.T. Invrea 9/13 – Genova (Brignole)

BULLFROG Via Domenico Fiasella 34 – Genova (Centro)

RUSSO BARBER CHIC Via Dandolo 19r – Genova (Certosa)

BAR CAFFARO Via Caffaro 74b – Genova

Parcheggio disponibile in loco nell’area della Fiera del Mare.