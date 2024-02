"Fiori a perdere". Elisabetta Violani racconta...

Vi aspettiamo alla Biblioteca Guerrazzi per la presentazione del libro “Fiori a perdere” della scrittrice genovese Elisabetta Violani, laureata in Biologia, Dottore di Ricerca ed entusiasta lettrice che, dopo anni passati ad insegnare all’Università, scopre la passione per la scrittura.

Esordisce con “Scrivere per non morire. Memorie tragicomiche di un’ex ricercatrice” dove racconta ciò che ha visto e vissuto in tanti anni di attività di ricerca in Università e nel privato. “Fiori a perdere”, l’ultimo libro scritto, è una storia in parte autobiografica, che si svolge negli anni ‘70-’80, e racconta infanzia e adolescenza di un gruppo di ragazzi che passa buona parte della vita in via Gigliola Sfiorita, strada che si inerpica su una collina e che apparteneva al quartiere Città Giardino. Ma la cementificazione ha sostituito il verde con casermoni e colate di cemento che in estate si arroventano togliendo il fiato.

Dalla via, da lontano si vede il mare, presenza costante e inconscio punto di riferimento dei personaggi: ragazzi di diverse età, negozianti che tengono viva la strada, famiglie dalle origini più disparate che convivono nello stesso quartiere condividendo gioie e dolori. Un mondo spensierato ma fatto anche di un futuro incerto: è un attimo scegliere la parte sbagliata e dare al proprio destino una piega tragica.

Interverrà Christian Spadarotto Presidente dell’Associazione Via del Campo e Caruggi APS