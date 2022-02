Fiorello torna a teatro a Genova: appuntamento al Politeama

Fiorello torna finalmente al calore del pubblico in teatro dopo cinque anni di assenza con uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e – di serata in serata – mai uguale a se stesso, marchio di fabbrica di un artista che lascia ogni sera la sua impronta personalissima nel copione dello show. A Genova si esibirà il 18 e 19 marzo, ore 21, al Politeama Genovese.

Sul palco, accanto a Fiorello, la consolidata band di sempre con musicisti che strizzano l’occhio al varietà, capaci di accompagnare il mattatore anche nelle sue mille improvvisazioni.

Le prevendite per "Fiorello presenta: Genova!" sono aperte presso la biglietteria del teatro e on line su Ticketone.it.