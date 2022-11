“Un fiore contro la violenza”, evento di cultura e informazione contro la violenza di genere

In collegamento con il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, martedì 29 novembre 2022 dalle ore 16 presso Casa di Quartiere 13D in Via Certosa 13, Genova, il centro antiviolenza Casa Pandora “Margherita Ferro”, che ha sede in Via Piccone 13/2 a Certosa, insieme a diverse realtà che operano nel territorio della Valpolcevera, nella convinzione che fare rete sia la via giusta da percorrere per combattere la violenza su donne, ragazze e bambine, organizza “Un fiore contro la violenza. Cultura e informazione per contrastare la violenza di genere”.

Programma

h 16:00 Accoglienza

h 16:15 Saluti delle autorità

h 16:30 “La situazione femminile in Valpolcevera”. Primi dati del monitoraggio annuale sul territorio. A cura di Genova Che Osa e di Casa Pandora Margherita Ferro nell’ambito delle attività dell’Osservatorio di Genere di Regione Liguria gestito da Alfa Liguria

h 16:50 Progetto Macramé. Rete contro la violenza sulle donne - Il video

h.17:00 Donne Vita Libertà. Testimonianze sulle donne dell’Iran con Anahita Tcheregali e Carla Peirolero

h. 17:30 Laboratorio “Donne al Centro”. Conducono: Francesca Costa, Daniela Filippini, Maria Carla Sivori, Tiziana Tamagno. Operatrici di Casa Pandora Margherita Ferro

h. 18:15 Laboratorio “Dal sentimento al movimento” con Arianna Carino. Espressione corporea a cura di Dinamic Gym. Esibizione del gruppo di contemporaneo ragazze e adulte.

h 18:30 Piccolo buffet

Realizzato con il sostegno finanziario di Regione Liguria a valere sul fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.