“Alla finestra con Virginia”: talk on-line Zoom dedicato a Virginia Woolf a cura di Emanuela Rolla e Cristina Perico

Domenica 2 maggio alle ore 21:30 torna l'incontro on-line su Zoom dedicato a Virginia Woolf: “Alla finestra con Virginia”, in compagnia di Emanuela Rolla e Cristina Perico.

L’evento – aperto al pubblico fino a 30 partecipanti – fa da connettore ai 9 appuntamenti del progetto “Seduta vicino alla finestra alle tre di pomeriggio" di Emanuela Rolla, presenti nel panorama di Atlantide 2.0.2.1., dedicati all’indimenticabile autrice britannica.

Domenica 2 maggio torneremo nel giardino immaginario e condiviso, per andare in profondità nella letteratura della Woolf, attraverso dialoghi e letture del racconto: "Lunedì o Martedì", dove anche il pubblico sarà coinvolto nella lettura condivisa.

Il Talk on-line: “Alla finestra con Virginia” – nasce con il desiderio di entrare in contatto con gli artisti e i protagonisti del progetto di Atlantide 2.0.2.1., ma soprattutto per divulgare e fare emergere l’arte di Virginia Woolf attraverso incontri e viaggi nel pensiero e nella figura dell’autrice britannica. “Alla finestra con Virginia” vuole creare dialogo, condivisione, domande e curiosità, vicinanza e interazione con il pubblico, per entrare insieme nel mondo artistico della scrittrice.

L’appuntamento è collocato nel caleidoscopio di Atlantide 2.0.2.1 ed è un invito aperto a un massimo di 30 persone.

Come partecipare:

Per partecipare all'evento online occorrerà prenotarsi da questa pagina di EventBrite, cliccando qui: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-alla-finestra-con-virginia-152352218587 e poi sul pulsante verde "Registrati".

Con la conferma di registrazione, sarà trasmesso via email il link all'incontro su Zoom, L'amministratore dell'incontro autorizzerà solo gli utenti registrati da questa pagina EventBrite.

Si consiglia di collegarsi al link di Zoom 15 minuti prima dell’inizio dello streaming (dalle ore 21.15).

Si invitano tutti i partecipanti a prendere posto in un luogo tranquillo e confortevole della propria dimora.

Il Talk on line avrà inizio alle 21.30 e durerà circa 1 ora / 1ora e mezza.

I progetti

Dal continente Atlantide cominciano a nascere i primi “imprevisti artistici”, primi esperimenti e restituzioni che emergono sul territorio di una nuova geografia teatrale.

Con la domanda “Dov’è il teatro?” alcuni artisti si sono ritrovati a Gennaio 2021 con un manifesto di vocazione prometeica. Una delle risposte possibili è che il teatro sia laddove ci sono gli attori.

Nessuna possibilità è esclusa per nuove ipotesi di drammaturgia, riscrittura e rappresentazione. I progetti possono differire ampiamente fra loro in quanto alla forma e alla complessità. Ogni progetto avrà come obiettivo la propria vitalità e la restituzione alla comunità “virtuale” sarà intesa come opportunità per gli artisti coinvolti di condividere con il pubblico parti del processo creativo, il processo stesso in una sorta di cantiere aperto o l’opera finita – a seconda della scelta di ogni artista. Per alcuni la restituzione avverrà con progressivi avvicinamenti performativi attraverso i mezzi di cui possiamo disporre, per altri ci sarà la consegna dell’opera finita, per altri ancora è prevista la forma documentaristica o di inchiesta per meglio comprendere la realtà che ci circonda, o ancora altre possibilità da immaginare. I progetti sono autofinanziati dagli artisti e frutto della loro collaborazione.