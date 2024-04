"Finance Freedom": workshop sull'economia e la finanza

Gli organizzatori del Workshop "Finance Freedom", in programma per l'8 maggio 2024 presso l'Albergo Novotel Genova City in Via Antonio Cantore, 8, a Sampierdarena, hanno dichiarato che tutti i partecipanti già iscritti e coloro che si iscriveranno riceveranno comunicazioni via email per ricordare loro l'evento.

La capienza massima della sala è di circa 60 posti. Il programma prevede la registrazione tra le 14:30 e le 15:00, con lo svolgimento dell'evento tra le 18:00 e le 18:30, incluse una pausa intermedia di 15-30 minuti. Gli argomenti trattati saranno l’economia e la finanza, presentati in modo non convenzionale e offrendo informazioni di grande rilevanza e diversità rispetto a quelle normalmente acquisibili. Anche gli esperti potranno scoprire particolarità sconosciute alla maggior parte. È stata sottolineata l'importanza di partecipare al workshop con una mente aperta e ricettiva.

Per partecipare, è sufficiente inviare il proprio nominativo via email a segreteria@24kcommunity.com.