Finale regionale di Poetry Slam: la Liguria elegge il suo campione

Dodici mesi di spettacoli e sfide poetiche, sparse su tutto il territorio regionale, nelle location più disparate: dalle birrerie ai teatri, dalle piazze ai battelli in navigazione. Questo è stato il campionato ligure di Poetry Slam, che questa domenica, a Genova, vede andare in scena il suo atto conclusivo: la finale regionale.

Ma che cos’è esattamente un poetry slam? Si tratta di particolari spettacoli che mettono in scena una competizione tra poeti, rifacendosi all’origine primigenia di arte orale della poesia. Un format nato negli anni ottanta negli stati uniti, da un’idea del poeta americano Marc Kelly Smith, nell’intento di svecchiare il concetto di reading e riavvicinare il grande pubblico alla poesia. Alla base del successo di queste manifestazioni la semplicità delle regole (testi propri, massimo tre minuti a esibizione e nessun supporto musicale ad accompagnare la performance, né oggetti o costumi di scena) e, soprattutto, l’elemento di condivisione col pubblico, rappresentato dal delegare ai presenti la decisione sull’esito della gara (il voto è espresso da una giuria composta da cinque persone scelte e a caso tra il pubblico).

Oggi, in Italia, la diffusione del poetry slam è tale che si organizzano ogni anno oltre quattrocento eventi di questo tipo, organizzati in un vero e proprio campionato nazionale, gestito dalla LIPS (Lega Italiana Poetry Slam), che culmina con l’evento delle finali nazionali, che quest’anno si terranno a Rimini, dal 14 al 17 settembre. E proprio per stabilire chi rappresenterà la Liguria in Romagna, questa domenica, 23 luglio, sul prato della Libera Collina di Castello, uno degli angoli più suggestivi e meno conosciuti del centro storico, si affronteranno cinque autori, gli ultimi rimasti in gara, dopo tutte le fasi preliminari del campionato regionale. A contendersi il titolo saranno: Danna, Biancamaria Furci, Gabriele Ratano, Francesco Seu e Serena Rose Zerri.

L’organizzazione è del collettivo genovese Genova Slam. A condurre la serata, nel ruolo di maestri di cerimonia (o MC, come si dice in gergo) Filippo Balestra e Andrea Fabiani. Notaie di gara Silvia Benvenuti e Stella Venturo. Come da tradizione per gli eventi organizzati da Genova Slam, al vincitore o alla vincitrice andrà, oltre al già citato diritto di accesso alle finali nazionali, anche una copia autografata della locandina ufficiale dell’evento, realizzata come sempre dall’artista littlepoints. L’inizio dello spettacolo è previsto per le 18:30. L’ingresso è assolutamente gratuito.