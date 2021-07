Ad Arenzano torna il concorso canoro "Un mare di stelle": ecco i finalisti

Orario non disponibile

Quando Dal 17/07/2021 al 17/07/2021 Orario non disponibile

È tutto pronto per il Concorso Canoro di Arenzano “Un mare di stelle”, la kermesse organizzata da ACM - Associazione Cultura e Musica con il patrocinio del Comune di Arenzano (GE). Il Concorso torna a Villa Figoli il 17 luglio nel rispetto dell’emergenza sanitaria. Ed è per questo che l’evento ha una valenza più importante, perché vuole stare vicino agli artisti, ai musicisti, supportare gli emergenti e i cantautori grazie ad una band e un’Orchestra dal vivo diretta dai Maestri Edoardo Valle, Massimo Vivaldi, Giampaolo Caviglia ed Alessandro Arbocò.

Due le categorie che si esibiranno: “Autori - Inediti” e “Interpreti – Cover”. Il Concorso è rivolto ad artisti che siano meritevoli per le loro qualità musicali, artistiche, letterarie, interpretative, oltre che per l’originalità complessiva della loro proposta. Più volte “Un mare di stelle” è stato trampolino di lancio per molti artisti che hanno poi partecipato a Festival, concorsi e talent televisivi di portata nazionale.

La giuria che dovrà valutare i musicisti sul palco del Concorso Canoro di Arenzano è formata da: Giulia Cassini (giornalista) e Andrea Podestà (giornalista e scrittore), Sara Damonte (direttrice artistica de Il Sipario Strappato), Maria Pierantoni Giua (cantautrice), Alessia Ramusino (autrice e cantante), Maria Chiara Scopelliti (cantautrice, vincitrice del Concorso di Arenzano 2019) e Maria Minetti, conduttrice radiofonica (Radio Deejay, R101, Radio Italia) che quest’anno presenterà anche la manifestazione.

Questi i finalisti per la sezione “Autori”:

SUE Susanna Cisini (Rho)

Greta Dressino (Finale Ligure)

Marie Giambruno (Parigi/Genova)

Solfiti Stefano Marelli (Tortona, AL)

Nicole Panzironi (Genova)

Lara Contro (Brescia)

Alessia Torrigino (Genova)

Matteo Troilo (Genova)

Questi i finalisti per la sezione “Interpreti”:

Domitilla Abeasis e Andrea Calascibetta (Arenzano, GE)

Nicolò Agnello (Genova)

Gabriele Marsiglio (Como)

Gabriele Moretti (La Spezia)

Jessica Piperissa (Genova)

Sara Sabatini (Savona)

Eleonora Viaggi (La Spezia)

Per il primo classificato della sezione "Autori" il premio è a scelta tra: la produzione del brano vincitore, curata dall'etichetta ligure OrangeHomeRecords o la realizzazione di un videoclip del brano. Per il primo classificato della sezione "Interpreti/Cover" il premio è un radiomicrofono.

Il Concorso Canoro di Arenzano 2021 sostiene Unicef.

Le finali del 17 luglio a Villa Figoli di Arenzano si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-contagio. Per partecipare come pubblico ci si può recare all’l'ufficio IAT Lungomare Kennedy - Arenzano, oppure scrivere alla mail iat@comune.arenzano.ge.it o via WhatsApp al numero 331.3614223.

