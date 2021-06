"Final... mente" con Carlo Cicala a Villa Imperiale

Il 1 luglio 2021 a Villa Imperiale Carlo Cicala propone il suo nuovo spettacolo in cui l’umorismo si sposa all’affascinante mondo della magia e del mentalismo. A chi non piacerebbe saper leggere nella mente degli altri? Umorismo, mentalismo, magia e tanto divertimento ci daranno un assaggio di quanto la mente sia "magica".

Da sempre appassionato dell’arte magica, dopo aver frequentato la scuola del Teatro Stabile di Genova e dopo aver lavorato come attore, Cicala ha dedicato anni di formazione alla magia che ha sempre coniugato con un umorismo molto british.

Da tempo, anche sull’onda del successo di serie televisive come Lie to me e The Mentalist e del crescente interesse del pubblico rispetto a questo genere, i suoi ultimi spettacoli hanno proposto una sfida interessante: fondere l’umorismo con il mentalismo. A chi non piacerebbe saper leggere nella mente degli altri? Anche questo spettacolo - proposto dal teatro Garage - è all’insegna del mistero, del coinvolgimento e del divertimento adatto a tutte le età.

