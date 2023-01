Film e colazione al Sivori: il programma di domenica mattina

Tutto esaurito al cinema Sivori per la prima colazione al cinema. L’esperimento è partito con il tutto esaurito nelle tre sale, un successo che suggerisce una modifica nell’organizzazione, in modo da agevolare gli spettatori non solo nell’ingresso al cinema ma soprattutto nella sosta all’adiacente Bistrot. Domenica 22 gennaio l’inizio dei film sarà scaglionato. Alle 10 inizia “Babylon”, alle 10:30 “Me contro te: missione giungla”, alle 11 “Un vizio di famiglia”. In questo modo l’affluenza del pubblico procede per ondate successive. Mezz’ora prima l’inizio di ogni film, viene servita la colazione.

La scelta dei titoli tocca generi diversi. “Babylon”, con Margot Robbie e Brad Pitt, è ambientato nella Los Angeles degli anni Venti del Novecento. L’epoca d’oro di Hollywood, regno della sregolatezza, dell’esuberanza e delle folli ambizioni ma anche un momento cruciale per l’industria cinematografica, con il passaggio dai film muti a quelli sonori. Una rivoluzione che segnerà l’ascesa di nuove stelle e la rovina di vecchie glorie. “Me contro te: missione giungla” è dedicato ai bambini e interpretato da Luì e Sofì, nome d’arte di Luigi Calagna e Sofia Scalia, popolari youtuber e protagonisti di una vera e propria saga cinematografica. La nuova avventura li conduce nella giungla, a caccia di una fonte magica da cui dipende il futuro del pianeta. “Un vizio di famiglia” è un thriller che coinvolge una famiglia. Quando Stéphane, che lavora in fabbrica, stanca della sua vita decide di contattare il padre che non ha mai conosciuto, scopre che è un miliardario. Il loro incontro scatena sospetti e colpi di scena, rivelando una realtà sorprendente e oscura.

La tariffa per film e colazione è 8,50 euro (prezzo fisso). Chi è in possesso dell’abbonamento ha diritto al biglietto ridotto a 7.50 euro. La colazione comprende focaccia o brioche e una bevanda calda scelta fra tè, caffè, cappuccino o un succo per i bambini.