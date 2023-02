Film e colazione al Sivori, la programmazione di domenica mattina

Molte novità domenica 19 febbraio per “Colazione al cinema”. Approda al cinema Sivori (ore 10:30) di Genova, prima sala cinematografica italiana, il racconto teatrale “Maciste vs Cimaste”, il viaggio di due camalli diventati star del cinema muto, scritto e interpretato da Massimo Minella, accompagnato alla fisarmonica da Franco Piccolo. Alle 11, anteprima del documentario su Massimo Troisi, “Laggiù qualcuno mi ama” di Mario Martone, e proiezione di “Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note” di Jean-Christophe Roger e Julien Chheung, per le famiglie. Prosegue, infine, la proposta di film in realtà virtuale con una novità della Gold Production, alle 11:30: “Così è (se mi pare)” di Elio Germano da Luigi Pirandello, con Elio Germano, Isabella Ragonese, Michele Sinisi. Ognuno di questi appuntamenti è preceduto dalla colazione servita dal Bistrot Sivori nella mezz’ora precedente con un biglietto complessivo a 8,50 euro.

Massimo Minella, giornalista e scrittore, vicecaporedattore della redazione genovese di “Repubblica”, in “Maciste vs Cimaste” racconta di due “camalli” del porto, uno di Genova l’altro della Spezia, diventati nella vita due attori del cinema muto: Bartolomeo Pagano, in arte Maciste, famosissimo e osannato dal pubblico ed Umberto Guarracino, in arte Cimaste, celebre invece per breve tempo, prima dell’oblio. Li uniscono il lavoro e la fatica, li separano la carriera e l’epilogo. Due destini diametralmente opposti, i loro, che si incroceranno per tre volte sul set. “Maciste vs Cimaste” è un tuffo nel passato, con storie e legami unici e sorprendenti, che dagli albori del cinematografo arriva intatto fino ai giorni nostri e ci svela qualcosa che potrebbe rivelarsi molto utile anche in futuro. Maciste, infatti, è diventato sinonimo di eroe buono e possente e, nella sua semplicità, resiste ancora nel nostro immaginario e appartiene al linguaggio comune. Guarracino è sul set il mostro, il diverso e quindi irrimediabilmente lo sconfitto, il vinto. Il confronto tra i due personaggi, oltre a offrirci uno spaccato ricco di dettagli dell’Italia degli anni Dieci e Venti, ci aiuta capire la genesi dei due personaggi e, più in generale, il fascino senza tempo del cinema muto. Il racconto teatrale, prodotto dal Teatro Pubblico Ligure, narra infatti con parole, musica, immagini e spezzoni di film d’epoca la grande epopea del muto. Questa speciale rappresentazione al Sivori, teatro dentro a una sala dedicata al cinema, è anche un omaggio ad Augusto Forin, musicista e cantautore, recentemente scomparso, che ha composto le musiche di “Maciste vs Cimaste” insieme a Franco Piccolo.

“Laggiù qualcuno mi ama” di Mario Martone, proiettato in anteprima al Sivori, è un documentario su Massimo Troisi, che tramite contenuti inediti e una raccolta di testimonianze di colleghi e amici dell'attore racconta il suo genio. Il mito di Massimo Troisi, una figura sempre rimasta viva nell'immaginario del cinema italiano, si rianima nello scorrere delle immagini su quel grande schermo che gli ha dato la gloria, grazie al lavoro di Martone, suo amico e ammiratore, e di Anna Pavignano, compagna di Troisi nella sfera privata e professionale.

“Ernest e Célestine. L’avventura delle 7 note” è un film di animazione dedicato ai bambini. Racconta la storia dell’orso Ernest e della topina Célestine, che per riparare il violino devono raggiungere una terra dove fare musica è vietato. Ma c’è un eroe mascherato che spinge la popolazione a liberarsi di questi soprusi.

Infine, il nuovo spettacolo in realtà virtuale della Gold Production, Teatro della Toscana e Infinito Produzione Teatrale, ancora una volta a metà tra cinema e teatro. Si tratta di “Così è (se mi pare)”, riscrittura di “Così è “se vi pare” di Luigi Pirandello, a firma di Elio Germano. Gli interpreti sono lo stesso Elio Germano, Isabella Ragonese, Michele Sinisi, tra gli altri. È la reinterpretazione del dramma pirandelliano inserito nella nostra società, dove i social network diventano il mezzo privilegiato per spiare l’altro, alla ricerca di una verità che lascia molti dubbi. Mediante la realtà virtuale, lo spettatore viene calato nella storia e il suo punto di vista coincide con quello di uno dei protagonisti, che assiste a tutto ascoltando. Indossando il visore ognuno può scegliere cosa e dove guardare, per sviluppare una riflessione sul rapporto tra realtà e finzione, centrale nell’autore siciliano.

La tariffa per film e colazione è 8,50 euro (prezzo fisso). Chi è in possesso dell’abbonamento ha diritto al biglietto ridotto a 7.50 euro. La colazione comprende focaccia o brioche e una bevanda calda scelta fra tè, caffè, cappuccino o un succo per i bambini.