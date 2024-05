“Filippo V di Spagna a Genova nel novembre 1702”: conferenza a cura di A Compagna

Martedì 7 maggio alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano (all’uscita della metropolitana), A Compagna nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il XXX appuntamento del ciclo 2023-2024. Angelo Terenzoni racconta “Filippo V di Spagna a Genova nel novembre 1702”. Ingresso libero.

La salita al Trono di Madrid del Duca d’Angiò, con il nome di Filippo V, portava allo scoppio della Guerra di Successione di Spagna, con la Repubblica di Genova dichiarante la propria neutralità nei confronti delle parti in lotta. Ma le cose erano ben lungi dall’andare in tale direzione, poiché già il Rappresentante genovese alla Corte iberica definiva “opera della Fortuna il porre sul Trono un sì Grande Principe”. Ne seguiva l’accordo del passaggio, entro il Dominio, delle truppe franco-spagnole dirette nello Stato di Milano. Tuttavia, il punto centrale stava nel viaggio in Italia di Re Filippo, “cosa destinata dal Cielo”, da Napoli a Finale scortato da galee genovesi, nella primavera del 1702. A novembre, il Monarca era a Genova, ospite di Palazzo Spinola, a San Pier d’Arena, e ivi omaggiato dal Doge e dai Senatori, cui faceva seguito la visita, in Duomo, alla Cappella di San Giovanni Battista. Il ritorno aveva luogo sempre con scorta genovese, sino alle acque francesi, accompagnato dall’Augurio di un Felice Viaggio, da parte dei governati genovesi.

Il relatore Angelo Terenzoni, storico e socio della Compagna, nelle sue conferenze annuali ha messo in chiara evidenza l’azione della diplomazia della Repubblica di Genova. Prosegue con questo nuovo tassello.